Van 10 muertos y 64 heridos por explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Edomex

Elementos de emergencia en la escena del incidente, en Temascalcingo, Estado de México.

El Gobierno del Estado de México informó que la explosión de pirotecnia registrada la noche del sábado en la parroquia de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, dejó, hasta el momento, 10 personas muertas y 64 heridas.

A través de un comunicado, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México (SGGEM) informó que, de acuerdo con las cifras registradas al corte de la mañana de este domingo, suma dicha cantidad de muertos y heridos.

🇲🇽 MÉXICO: Al menos 13 muertos y 43 heridos deja una explosión de pirotecnia durante una fiesta patronal en Temascalcingo, Estado de México, confirman autoridades de Protección Civil. pic.twitter.com/DGaDay5wOO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

Lo anterior representa la primera actualización oficial de cifras en este sentido, pues, hasta la noche del sábado, cuando ocurrieron los hechos, solo se contaba con cifras preliminares que estimaban una decena de muertos y entre 20 y 40 lesionados.

La SGGEM aseguró que los 64 lesionados fueron “trasladados a distintas unidades médicas para recibir atención especializada”.

Asimismo, la institución detalló que la explosión se originó por la detonación de material pirotécnico que se encontraba almacenado en un espacio de la parroquia que era utilizado como bodega.

📋 Tarjeta Informativa



El @Edomex, a través de la @pciviledomex, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas, atendió la explosión registrada la noche del 5 de septiembre en la parroquia de la comunidad de Santa María Canchesda, en #Temascalcingo. pic.twitter.com/jZNfBjK7ei — Secretaría General de Gobierno (@SGGEdomex) September 6, 2026

Gobernadora expresa condolencias a familias afectadas

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, expresó sus condolencias a las personas afectadas por estos hechos, y aseguró que se está trabajando de manera coordinada para brindar el apoyo necesario.

“Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en la explosión ocurrida en Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo”, expresó la mandataria estatal en un mensaje en la red social X.

Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en la explosión ocurrida en Santa María Canchesdá, municipio de #Temascalcingo.



Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor.



Los servicios de… — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) September 6, 2026

“Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor”, abundó.

Gómez Álvarez aseguró que los servicios de emergencia del Estado de México siguen “trabajando de manera coordinada para atender y brindar apoyo a las víctimas”.

Instalan operativo para brindar apoyo; colabora Gobierno federal

En tanto, la SGGEM informó que instaló el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para organizar las labores de los cuerpos de auxilio derivado del incidente en Temascalcingo.

Detalló que, para ello, colabora personal de Protección Civil estatal, los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM) y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Explosión ocurrió en parroquia de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México. ı Foto: Cuartoscuro

Junto a ellos trabajan la Fiscalía General del Estado de México y unidades municipales de Protección Civil y Bomberos.

También, participan dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

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