Explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Edomex, deja múltiples víctimas | VIDEO

Múltiples víctimas se reportan, de manera preliminar, tras una explosión de pirotecnia registrada este sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México.
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México dio cuenta de personas lesionadas, sin precisar el número víctimas.
Asimismo, informó que en el lugar trabajan unidades de protección civil y de bomberos municipales, además de personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y de la Comisión Nacional de Emergencias, así como elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado.
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“Se exhorta a evitar la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia”, agregó la Coordinación.
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cehr