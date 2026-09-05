Reporte preliminar

Explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Edomex, deja múltiples víctimas | VIDEO

Explosión ocurrió en la comunidad de Santa María Canchesdá; se desconoce la cifra de personas heridas o fallecidas

Explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México, el 5 de septiembre de 2026.
Explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México, el 5 de septiembre de 2026. Foto: RRSS
Por:
La Razón Online

Múltiples víctimas se reportan, de manera preliminar, tras una explosión de pirotecnia registrada este sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México dio cuenta de personas lesionadas, sin precisar el número víctimas.

Asimismo, informó que en el lugar trabajan unidades de protección civil y de bomberos municipales, además de personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y de la Comisión Nacional de Emergencias, así como elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado.

TE RECOMENDAMOS:
Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.
Formación especializada

Tamaulipas entrelaza educación, talento joven y nuevas oportunidades de desarrollo

Se exhorta a evitar la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia”, agregó la Coordinación.

Información en desarrollo...

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Incendio de pipas cargadas con diésel en Tlalnepantla, Estado de México, el 5 de septiembre de 2026.
Estado de México

Se incendian pipas cargadas con diésel en zona industrial de Tlalnepantla; reportan 4 heridos | VIDEO


Google Reviews