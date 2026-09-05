Explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Edomex, deja múltiples víctimas | VIDEO

Explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México, el 5 de septiembre de 2026.

Múltiples víctimas se reportan, de manera preliminar, tras una explosión de pirotecnia registrada este sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México dio cuenta de personas lesionadas, sin precisar el número víctimas.

#URGENTE Explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México.



En el pueblo de Santa María Canchesda explotaron los fueros pirotécnicos en la iglesia, hay gran cantidad de heridos, urgen servicios de emergencia. @CruzRojaMLerma @CruzRoja_Edomex pic.twitter.com/2q454RaRfY — Germán Zepeda (@GermanZepeda) September 6, 2026

Asimismo, informó que en el lugar trabajan unidades de protección civil y de bomberos municipales, además de personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y de la Comisión Nacional de Emergencias, así como elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado.

“Se exhorta a evitar la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia”, agregó la Coordinación.

En el lugar se brinda atención a las personas lesionadas.



Se trabaja en conjunto con Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, SUEM, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal. — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 6, 2026

Información en desarrollo...

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cehr