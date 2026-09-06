Coronan a Camila Rangel como Señorita Fiestas Patrias Huixquilucan 2026

En una noche mágica, donde la tradición y el orgullo de ser huixquiluquense hicieron vibrar el escenario, Camila Stephany Rangel Valencia, una talentosa joven de 18 años de edad y representante de la colonia Loma del Carmen, fue coronada por el gobierno municipal como “Señorita Fiestas Patrias 2026”, tras mostrar sus habilidades artísticas, inteligencia, belleza y carisma.

Durante la quinta edición de este certamen que, en esta ocasión, se realizó bajo la temática de los años 70 y donde se fusionó el fervor patrio y la icónica estética, música y energía de esa década, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que este concurso va más allá de la belleza física, pues su verdadero propósito es fomentar el empoderamiento femenino y romper techos de cristal, pues la participación de las mujeres en todos los sectores es un pilar fundamental para alcanzar sociedades más justas y equitativas.

Romina Contreras y Enrique Vargas encabezaron la ceremonia de coronación en la quinta edición del concurso municipal. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“A veces no importa el lugar que ganes, sino las oportunidades que surgen a raíz de estos eventos. Para mí, todas son ganadoras. Me entusiasma muchísimo ver a la boxeadora, de igual forma, a la joven pintora, a la que es bailarina, a la que le gusta el fútbol y es portera. Hoy en día, la mujer en el siglo XXI es lo que ella quiera ser”, enfatizó Romina Contreras.

En el marco de esta gala, la alcaldesa Romina Contreras y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, coronaron a Camila Stephany Rangel Valencia y felicitaron a las 20 participantes, de entre 18 y 25 años de edad y originarias de distintas comunidades y colonias del municipio, quienes fueron arropadas por familiares y amigos con diversas porras, al participar en este tradicional evento, con el cual el Gobierno de Huixquilucan da inicio a los festejos por el 216 Aniversario de la Independencia de México.

Autoridades de Huixquilucan entregaron el primer lugar de Señorita Fiestas Patrias 2026 a Camila Stephany Rangel. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Asimismo, el senador Enrique Vargas reconoció el trabajo de la presidenta municipal, Romina Contreras, al impulsar iniciativas que fortalecen el tejido social y abren espacios de expresión para la juventud, consolidando a Huixquilucan como un referente de liderazgo y preservación de sus tradiciones, posicionándose en los primeros lugares a nivel nacional y estatal.

“Mi reconocimiento a Romina Contreras y a todo el equipo que hace que esto se haga realidad, pues, con estas acciones, hacemos que Huixquilucan sea el mejor calificado a nivel nacional”, expresó Enrique Vargas.

Un total de 20 jóvenes de distintas comunidades mostraron su talento y carisma durante la gala inspirada en los años 70. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

En el marco de este ya tradicional certamen en Huixquilucan, la directora general de Cultura y Turismo, Verónica María Lira Iniesta, agradeció a la alcaldesa Romina Contreras por inspirar a las mujeres a seguir luchando contra herencias de generaciones y abrir caminos para las que vienen, motivándolas con su determinación y liderazgo dentro del municipio.

“Reconozco y agradezco a la presidenta Romina Contreras que, como la primera mujer en encabezar el Gobierno de Huixquilucan, su historia tiene un significado especial esta noche, nos recuerda que las mujeres podemos abrir caminos, asumir grandes responsabilidades y llenar espacios que durante mucho tiempo parecían reservados para otros”, dijo.

Romina Contreras corona a la ganadora del certamen. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

El jurado, encargado de dar su veredicto para elegir a las ganadoras, estuvo conformado por Mauricio Islas, actor mexicano de telenovelas; Angélica Daniela Cruz, ganadora de Señorita Fiestas Patrias Huixquilucan 2025; Viri Mercado, conductora y directora estatal de Mexicana Universal Estado de México; Ailin Hanono, fotógrafa especializada en retrato femenino; y Jimena Madrigal, Miss Universo Estado de México 2026.

Al final de la gala, conducida por Marcos Valdés, y tras una difícil deliberación, se definió a las tres ganadoras. La primera posición fue para Camila Stephany Rangel Valencia, representante de la colonia Loma del Carmen, quien se hizo acreedora a 40 mil pesos; el segundo lugar fue para Katherine Equihua Martínez, del Barrio de San Melchor, quien ganó 30 mil pesos; mientras que el tercer sitio fue para Jaqueline Sabine Lázaro Farías, de Constituyentes de 1917, quien se llevó 20 mil pesos; además, por su esfuerzo y gran dedicación, el resto de las participantes recibieron un incentivo económico cada una.

Un total de 20 jóvenes de distintas comunidades mostraron su talento y carisma durante la gala inspirada en los años 70. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

También, María Elizabeth Miranda Solís, de San Francisco Ayotuxco, fue elegida por sus compañeras como “Señorita Simpatía 2026”, por su carisma, autenticidad y la facilidad para crear lazos de amistad, convirtiéndose en un apoyo constante para el grupo a lo largo de este certamen.

Las demás concursantes fueron Alejandra Estrada Galindo, de la comunidad de Zacamulpa; Daniela de la Rosa Villaseñor, de Palo Solo; Estrella Zaragoza Franco, de San Ramón; Fátima Rico García, de San Juan Bautista; Guadalupe Mejía Aguilar, de Zacamulpa; Joselyn Montserrat Aguilar Escamilla, de Santa Cruz Ayotuxco; Leydi Monzerrat Torres González, de Magdalena Chichicaspa; María Valentina Delgado Altamirano, de Pirules; Nayeli Bailón Santiago, de Tierra y Libertad; Pamela Tamara Santiago Hernández, de Ampliación Palo Solo; Renata Díaz Mondragón, de Federal Burocrática; Valeria Martínez Alva, de El Palacio; Vanessa Del Rosario Reyes, de San Ramón; Verónica González Cárdenas, de San Miguel; Ximena Dimas Gallardo, de Santiago Yancuitlalpan; y Zoé Fátima Hinojosa Martínez, de San Fernando.

Participantes del certamen Fiestas Patrias Huixquilucan 2026 celebraron el arranque de los festejos por la Independencia. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Entre los talentos que se mostraron en “Señorita Fiestas Patrias 2026” fueron pintora, entrenadora de fitness, cantante, montañista, florista, boxeadora, futbolista, así como bailarinas de folklore, contemporánea y de ballet, entre otros.

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