Sheinbaum: Plan para rescatar al Oriente del Edomex registra 40% de avance y 121 obras en marcha

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez evalúan el avance del Plan Integral en la Zona Oriente del Edoméx.

El Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México registra un avance de 40 por ciento a más de un año de su puesta en marcha, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su Segundo Informe de Gobierno, en Palacio Nacional, con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La bolsa de 75 mil 786 millones de pesos contempla 121 obras y acciones en materia de agua, salud, vivienda, movilidad, infraestructura urbana y bienestar social. El alcance es para más de 10 millones de habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Presidenta Claudia Sheinbaum destaca inversión histórica para beneficiar a más de 10 millones de habitantes mexiquenses. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

En agua y drenaje se contemplan 101 acciones y una inversión cercana a 9 mil millones de pesos. En vivienda, 100 mil apoyos para mejoramiento y 12 mil hogares en proceso de regularización, con prioridad para familias en situación de vulnerabilidad. En pavimentación, el 100 por ciento de los Trenes de Pavimentación destinados a la rehabilitación de calles ya fueron entregados.

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El rubro de salud concentra 16 mil millones de pesos, con cuatro hospitales, seis Unidades de Medicina Familiar, diez Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) y ocho salas de hemodiálisis. Bajo el esquema IMSS-Bienestar, 17 hospitales, 180 unidades médicas y 57 quirófanos, además de la reconversión de tres centros de salud en Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco.

Bolsa de 75 mil 786 millones de pesos financia 121 obras de infraestructura, salud y vivienda en diez municipios del Edoméx. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

En infraestructura urbana, 20 nuevos puentes vehiculares, pavimentación de vialidades, ampliación del transporte público, universidades, bachilleratos y obras para la prevención de inundaciones.

Entre los espacios públicos, el Parque Códice Xochiaca, en Nezahualcóyotl, con áreas deportivas, recreativas y culturales para las familias de la zona. En el balance regional, también destacó el Tren Interurbano El Insurgente, con 25 millones de pasajeros, y el tramo Lechería-AIFA del Tren Felipe Ángeles, con tres millones de habitantes beneficiados y conexión directa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

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