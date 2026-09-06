Ola de frío en México 2026-2027: Estos son todos los frentes fríos que se esperan a partir de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió la temporada de frentes fríos que se esperan para este 2026-2027, en donde las temperaturas comenzarán a descender debido al límite que existe entre dos masas de aire con distinta temperatura.

El seguimiento de los frentes fríos comienza a partir de septiembre en México, y continúan durante todo el año e incluso hasta el siguiente, concluyendo en mayo, y para este monitoreo se toma en cuenta el Método de Años Análogos, las fases de osciladores y las perspectivas de temperaturas mínimas y heladas.

La versión preliminar de los frentes fríos que se esperan en México es publicada en septiembre, y una segunda edición se comparte durante el Foro Climático de Invierno, el cual se lleva a cabo en noviembre, mientras que en enero se realiza una tercera revisión.

Consulta el video y entérate sobre las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para este domingo en las diferentes regiones de #México. pic.twitter.com/QNaHzj150X — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 6, 2026

Frentes fríos 2026-2027 México

Para la temporada 2026-2027 de Frentes Fríos en México se tiene un total de 56 eventos pronosticados; sin embargo, este pronóstico se puede actualizar si las condiciones oceánicas atmosféricas tienen un cambio importante.

El total de frentes fríos pronosticados hasta el momento por cada mes de la temporada 2026-2027 son los siguientes:

Septiembre del 2026: 3

Octubre del 2026: 7

Noviembre del 2026: 8

Diciembre del 2026: 9

Enero del 2026: 8

Febrero del 2026: 7

Marzo del 2026: 6

Abril del 2026: 6

Mayo del 2026: 2

De acuerdo con @conagua_clima, para la temporada de ❄️ #FrentesFríos 2026-2027, que estadísticamente inicia en septiembre y concluye en mayo, estos son los sistemas que se pronostican:



⚠️ Recuerda consultar solo fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección… pic.twitter.com/FUIsQB3jhN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 4, 2026

Durante esta temporada de frente frío El Niño persistirá y se fortalecerá hacia el fin de año, pues se espera que durante la temporada de lluvias se fortalezca, y que incluso continúe hasta la primavera del 2027.

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) originará una mayor probabilidad de que las masas de aire se desplacen hacia el norte y centro del país, lo que incrementa la probabilidad de condiciones húmedas.

El funcionario enfatizó que esta temporada de #FrentesFríos estará marcada por la fase cálida del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur #ENOS, que seguirá fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias, y alcanzará su máxima intensidad de El Niño muy fuerte, hacia el fin… pic.twitter.com/rqP2OLoVS5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

¿Qué hacer durante la temporada de frío?

Los frentes fríos son un fenómeno climático que provoca un descenso en la temperatura, heladas, vientos intensos, fuertes oleajes, nubosidad abundante, humedad y lloviznas.

Por tanto, se recomienda prepararse y mantenerse al tanto de los avisos brindados de manera oficial por las autoridades de Protección Civil de cada entidad, con la finalidad de prevenir enfermedades y afectaciones.

Durante la temporada de climas fríos se recomienda abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, revisar tuberías de gas y protegerlas del agua, no usar anafres o prender fogatas en interiores, y apagar los calentadores o chimeneas al dormir o salir de casa.

Medidas preventivas para temporada de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

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