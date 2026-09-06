Los aterradores VIDEOS de la explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Edomex, que dejó al menos 10 muertos

En una tragedia para decenas de familias en el Estado de México, una explosión de pirotecnia en una celebración en el municipio de Temascalcingo dejó al menos 10 muertos y 64 heridos. El momento quedó captado en aterradores videos que circularon en redes sociales.
El incidente ocurrió la noche del sábado 5 de septiembre durante una fiesta patronal de la comunidad de Santa María Canchesda, en el citado municipio.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades, la explosión ocurrió en la parroquia y se originó después de la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio de este inmueble que era utilizado como bodega.
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Circulan aterradores VIDEOS de la explosión en Temascalcingo
El incidente no solo aterró a la comunidad local o a los asistentes a la fiesta, pues éste quedó captado en videos que circularon por redes sociales y llegaron incluso a agencias internacionales.
En las grabaciones que circularon por medios digitales se aprecia cómo lo que parecían las luces habituales de la fiesta se convierten, súbitamente, en una explosión incontrolable de luz y enormes columnas de humo.
Algunos de los presentes permanecen en su lugar (tal vez pensando que se trata de la iluminación característica de la fiesta), mientras otros, aterrados, corren para resguardarse.
En otras grabaciones se mira a los presentes ya consumidos por el pánico, corriendo en grupos y gritando expresiones de asombro.
Otros videos atestiguan la devastación que provocó la explosión en la feria, así como la llegada de ambulancias y patrullas al lugar de los hechos, que atienden a quienes resultaron heridos.
Al menos 10 muertos y 64 lesionados dejó explosión de pirotecnia en Temascalcingo
La Secretaría General de Gobierno del Estado de México informó que, de acuerdo con la información más reciente, al corte de la mañana de este domingo se registran al menos 10 muertos y 64 heridos por el incidente.
Lo anterior representa la primera cifra oficial de heridos y fallecidos por la explosión en Temascalcingo, pues, hasta la noche del sábado, cuando ocurrieron los hechos, solo se conocían cifras preliminares.
La autoridad mexiquense informó que las 64 personas lesionadas fueron trasladadas a distintas unidades médicas para recibir atención especializada.
Asimismo, detalló que se instaló un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para organizar las acciones de los cuerpos de auxilio, el cual contó con la participación de corporaciones estatales como Protección Civil, los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM) y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
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