‘Hemos tenido avances’: vecinos de Neza y Ecatepec confirman baja en percepción de inseguridad en Zona Oriente

Los resultados de la ENSU presentada por el INEGI reflejan una mejora progresiva en la tranquilidad de las familias del Estado de México.

Vecinos de Nezahualcóyotl y Ecatepec, municipios clave en el Estado de México, reportan una mejora en la percepción de seguridad en sus comunidades. Esta percepción positiva coincide con los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que confirman una disminución significativa de la inseguridad en la Zona Oriente del Edomex.

Los datos del INEGI, correspondientes al segundo trimestre de 2026, revelan que la percepción de inseguridad en el Estado de México bajó del 74.2 por ciento en marzo al 67.0 por ciento en junio. Esta reducción de 7.2 puntos porcentuales se observa en los ocho municipios mexiquenses incluidos en la encuesta.

Nezahualcóyotl destaca con la mayor caída, registrando una disminución de 14.2 puntos porcentuales. En Ecatepec, la percepción pasó del 87.6 por ciento en marzo al 78.7 por ciento en junio, una baja de 8.9 puntos. Atizapán de Zaragoza (10.8 puntos) y Naucalpan (9.8 puntos) también mostraron mejoras.

Un habitante de Ecatepec comentó: “No vamos a decir que todo está bien, pero en los últimos años sí ha habido alguna mejoría”. Similarmente, un vecino de Nezahualcóyotl expresó: “No creo que todo se haya solucionado, pero sí hemos tenido avances y vamos progresando poco a poco”.

Municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza y Naucalpan encabezan las mejoras en los indicadores de percepción. ı Foto: Especial.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó estos testimonios, señalando que la estrategia de seguridad implementada en la Zona Oriente del Estado de México comienza a rendir frutos y a reflejarse directamente en la confianza ciudadana.

Esta tendencia positiva se refuerza con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante el primer semestre de 2026, los delitos de alto impacto en la región registraron una reducción del 30 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidando un panorama de mejora integral.

La disminución en la percepción de inseguridad y en la incidencia delictiva representa un avance significativo para la Zona Oriente del Estado de México, históricamente marcada por desafíos en materia de seguridad pública. Estos resultados no solo son estadísticas, sino que se traducen en una mejor calidad de vida para miles de familias mexiquenses.

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JVR