Américo Villarreal reporta menos deuda, más recursos y mejores condiciones de crédito

Los habitantes de Tamaulipas verán más recursos destinados a obras y programas sociales, gracias a una gestión financiera que ha logrado reducir la deuda pública estatal en más de mil millones de pesos. La administración del gobernador Américo Villarreal Anaya ha liberado mil 827 millones de pesos que antes estaban comprometidos para el pago de pasivos, sin contratar nuevos créditos.

Desde octubre de 2022, la deuda pública estatal, que rondaba los 16 mil millones de pesos, ha disminuido significativamente. “Somos la primera administración que al día de hoy tiene menos deuda de la que recibimos, sin comprometer las operaciones del gobierno”, afirmó el gobernador Villarreal Anaya, destacando el buen desempeño en finanzas y el aumento en la captación de recursos propios.

Un proceso clave fue el refinanciamiento de 2 mil 386 millones de pesos, donde la Secretaría de Finanzas redujo la sobretasa de interés del 0.43% al 0.34%. Esto generará un ahorro estimado de 77 millones de pesos durante el resto de la administración y de aproximadamente 439 millones de pesos a lo largo de los 20 años de vigencia de los créditos.

La sobretasa obtenida por Tamaulipas es inferior a la de otros estados en sus refinanciamientos recientes, como Chiapas (0.37%) o Nuevo León (0.57%). Es importante aclarar que la reducción del saldo de la deuda y el refinanciamiento son operaciones distintas: una paga obligaciones y la otra modifica condiciones para hacerlas menos costosas, sin adquirir nuevos préstamos.

La estabilidad financiera sitúa a Tamaulipas como un referente competitivo en el norte de México. ı Foto: Especial.

Este manejo financiero ha fortalecido la confianza de las agencias. Moody’s Local México ratificó la calificación A.mx para el Estado y confirmó la AAA.mx para sus créditos respaldados por ingresos, el nivel más alto. Además, Tamaulipas registra la deuda per cápita más baja entre los estados fronterizos del norte de México, con 4 mil 495 pesos por habitante, muy por debajo de los 17 mil 642 pesos de Nuevo León.

La administración de Américo Villarreal Anaya reafirma su compromiso con una política de orden y responsabilidad financiera. La meta es contener el endeudamiento y reducir el costo de las obligaciones existentes, asegurando que los recursos públicos se destinen al bienestar de las familias tamaulipecas.

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JVR