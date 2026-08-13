Viva Aerobus conecta Acapulco y Cancún con nuevo vuelo directo

La nueva ruta aérea operada por Viva Aerobus unirá los destinos de Acapulco y Cancún a partir del próximo mes de noviembre.

Viajar entre Acapulco y Cancún será más sencillo a partir del 3 de noviembre de 2026, cuando Viva Aerobus inicie su nuevo vuelo directo. La ruta, con dos frecuencias semanales (martes y sábados), conecta dos polos turísticos clave de México, prometiendo impulsar la economía local y la llegada de visitantes al puerto guerrerense.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Municipal de Acapulco, que encabeza Leticia Lozano Zavala, a través de la Secretaría de Turismo dirigida por Noé Peralta Herrera, representa un paso significativo para la recuperación y el desarrollo turístico del puerto. Se espera que esta conexión directa con Cancún, uno de los principales centros turísticos del país, genere una importante derrama económica para las familias acapulqueñas.

“Esta nueva ruta es fundamental para Acapulco, pues fortalece nuestra conexión con un destino clave como Cancún, atrayendo más visitantes y generando beneficios directos para nuestra gente”, señaló un representante del gobierno municipal durante el anuncio. La operación se realizará los martes y sábados, ofreciendo opciones convenientes para viajeros.

El acuerdo se concretó en las oficinas de Viva Aerobus en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. En la reunión participaron directivos de la aerolínea, como Jesús Horacio González, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, y Adrián Torija, Vicepresidente de Operaciones, junto con representantes del gobierno de Acapulco.

Las gestiones institucionales fueron encabezadas por la alcaldesa Leticia Lozano Zavala y el titular de turismo, Noé Peralta Herrera. ı Foto: Especial.

La conectividad aérea es un pilar esencial para el crecimiento de destinos como Acapulco. Este vuelo directo no solo acorta distancias, sino que también abre nuevas oportunidades para el intercambio cultural y comercial entre el Pacífico y el Caribe mexicano. La elección de Cancún como punto estratégico integra Acapulco a redes de viaje más amplias, facilitando el acceso a turistas nacionales e internacionales.

Este esfuerzo se suma a una serie de acciones que el gobierno local y el sector privado implementan para posicionar a Acapulco como un destino vibrante y accesible a nivel nacional e internacional. La meta es clara: asegurar que el puerto continúe siendo un referente turístico en México.

La incorporación de esta ruta aérea es un reflejo del compromiso por diversificar las opciones de viaje y consolidar la infraestructura turística de Acapulco, un destino con una rica historia y un futuro prometedor en el panorama turístico mexicano.

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JVR