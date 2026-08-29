¿Accidente? Camión de estudiantes de la UAEM se desvía hacia CDMX y activa operativo

Izquierda: Aspecto de un camión de la línea TER, como aquel donde ocurrieron los hechos; Derecha: Elemento de equipo Venados asiste a estudiantes.

Un camión con alrededor de 30 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos (UAEM), que viajaba desde el plantel en Cuernavaca hacia el municipio de Cuautla, se desvió de su ruta original, lo que provocó pánico entre los presentes y activó un operativo vial por el cual fueron trasladados de vuelta a sus hogares.

Medios locales reportaron que, la noche del viernes, un camión de la línea Transportes Estrella Roja Cuautla (TER), que llevaba a cabo el viaje de vuelta del servicio redondo Cuautla - Cuernavaca (donde se encuentra el campus de la UAEM), se desvió de su ruta original y tomó carreteras alternas.

La situación provocó pánico entre los estudiantes que viajaban a bordo, quienes hicieron varios alertamientos a familiares y a autoridades, debido a que la ruta que estaba tomando el camión no les era conocida.

Incluso, según testimonios, los estudiantes cuestionaron al conductor de la unidad por qué estaba tomando un camino alterno, a lo cual no hubo respuesta.

Ante los llamamientos de auxilio, autoridades viales de Morelos y personal de rescate de la UAEM, conocidos como Venados, desplegaron un operativo para localizar al camión, el cual fue hallado en el municipio de Tepoztlán.

TRAS DESVIARSE UN AUTOBÚS DE LA UAEM, SE INFORMÓ QUE EL CHOFER SE EQUIVOCÓ Y ES NUEVO, LOS JÓVENES YA ESTÁN SEGUROS



La noche de este viernes alrededor de 30 estudiantes de la @uaemorelos alertaron a través de redes sociales sobre el desvío de un autobús de la Estrella Roja, que… pic.twitter.com/VGAkO6LbyP — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) August 29, 2026

Elementos del equipo Venados tomaron los datos y estado de salud de los estudiantes y coordinaron un nuevo viaje a Cuautla, desde donde los afectados pudieron volver a casa.

Estudiantes “se encuentran bien y en sus hogares”, aclara UAEM; exige investigación

Al respecto, la misma noche de los hechos, la UAEM emitió un comunicado en donde aclaró que los estudiantes “se encuentran bien y están regresando a sus hogares”.

No obstante, aseguró que exigió a la Transportes Estrella Roja una explicación de lo ocurrido y pidió una “investigación exhaustiva” sobre los hechos.

A través de su comunicado, la UAEM detalló que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, “activó de inmediato sus protocolos de seguridad e inició la búsqueda y localización de la unidad, a través del personal de seguridad Venados”.

“De manera paralela, la Universidad estableció comunicación con Transportes Estrella Roja para exigir una explicación sobre lo ocurrido y garantizar que la unidad retomara la ruta prevista hacia Cuautla”, abunda el comunicado.

“Por estas circunstancias, la Universidad exige una investigación exhaustiva y, en su caso, el deslinde y fincamiento de las responsabilidades que correspondan”, concluyó.

Estrella Roja ofrece un servicio de transporte redondo en la ruta Cuernavaca - Cuautla, por 150 pesos, orientado específicamente a estudiantes de la UAEM.

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