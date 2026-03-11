Dio UAEM un contrato millonario de seguridad a cercano a senador

Estudiantes de enfermería, durante una marcha realizada el 6 de marzo en Cuernavaca, para protestar por el asesinato de las estudiantes universitarias Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), institución en la que hace pocos días desaparecieron y luego asesinaron a dos de sus alumnas, entregó un contrato millonario de seguridad a la empresa Integradora de Sistemas en Seguridad Hebron, la cual es representada por Jean Aoki Reyes Urióstegui, en su carácter de gerente general y abogado.

Reyes Urióstegui ha participado como accionista, delegado y también representante legal de al menos 16 empresas con las que instituciones públicas del estado han estado relacionadas.

Además, ha sido socio del senador por Morena Víctor Aureliano Mercado Salgado en algunas de dichas empresas, según consta en documentos mostrados por la organización no gubernamental Morelos Rinde Cuentas.

El Dato: CON DIFERENCIA de menos de dos semanas se dio recientemente la desaparición y feminicidio de las alumnas Kimberly y Karol en los campus de la UAEM.

Según dicho expediente, en 2010 se registró la transmisión de 15 acciones de la empresa Zona Centro, S.A. de C.V al legislador, a solicitud de Jean Aoki.

Esta empresa fue constituida en octubre de 2009 ante el notario Gregorio Alejandro Gómez Maldonado.

De acuerdo con la investigación de Morelos Rinde Cuentas, Jean Aoki tenía 10 acciones de la empresa y el legislador posteriormente se hizo de 15 acciones.

239 guardias se encargan de toda la seguridad de los campus de la UAEM

VIGILANCIA UNIVERSITARIA. De acuerdo con información de la plataforma de transparencia, el contrato de la UAEM con la empresa Integradora Hebron fue celebrado el pasado 12 de mayo de 2025 por la apoderada legal de la universidad, Martha Doli García; la directora general de Administración, Sabrina del Carmen Sánchez; la directora de Recursos Materiales, Gabriela Muñoz Brito, y el director de Protección Universitaria, Pedro Enrique Clement Gallardo.

El monto del contrato es por 30 millones 72 mil 278 pesos, que fue entregado a la compañía Hebron por el servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones locales y foráneas de la UAEM.

De acuerdo con el contenido del contrato, dicha firma proporciona seguridad y vigilancia en forma continua y permanente las 24 horas, del lunes a domingo, durante el periodo comprendido del 14 de mayo de 2025 al 14 de marzo de 2026.

Un total de 239 guardias son los encargados de toda la seguridad de los campus norte, zona centro y metropolitana, así como zona de la salud, zona sur, zona oriente y lo “que determine la Dirección de Protección Universitaria”.

LOS CRÍMENES. A pesar del contrato millonario, los estudiantes de la UAEM reclamaron a las autoridades la falta de seguridad en los campus, en el contexto de la desaparición y asesinato de las alumnas Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez.

Kimberly desapareció el pasado 20 de febrero y el 2 de marzo su cuerpo fue localizado sin vida en el bosque de Chamilpa, una zona cercana al campus de la UAEM Cuernavaca.

El mismo día que fue localizado el cuerpo sin vida de Kimberly, la joven Karol Toledo, alumna de subsede Miacatlán-Mazatepec de la UAEM, fue reportada como desaparecida.

Tres días después, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que correspondía a Karol.

Las muertes de ambas alumnas provocaron que el 9 de marzo estudiantes de las distintas escuelas de la UAEM se manifestaran en una movilización pacífica en las calles de Cuernavaca y de Cuautla.

A través de la marcha y la entrega de un pliego petitorio, los jóvenes demandaron la implementación de medidas que garanticen la seguridad de la comunidad estudiantil.

RECLAMOS. Entre las principales demandas de los estudiantes está la instalación de un módulo de vigilancia permanente en la entrada del recinto ferial, en Cuautla, y la presencia de patrullas durante todos los horarios escolares.

Los estudiantes propusieron también la colocación de botones de pánico, de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos y de sistemas de acceso biométrico para blindar los planteles contra la delincuencia.

En respuesta, el lunes pasado la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, puso en marcha el Plan Integral de Seguridad Universitaria, que se aplicará en las instituciones de educación superior del estado y que persigue un mayor control en los accesos a los planteles, más vigilancia policial, monitoreo de los trayectos escolares y cámaras en accesos y dentro de las escuelas, con la colocación de 5 mil cámaras de seguridad y nueve módulos de vigilancia, entre otras medidas.

Con su propuesta, la mandataria estatal también busca implementar políticas institucionales con perspectiva de género, atención y acompañamiento de casos de violencia de género, coordinación con instancias estatales especializadas, campañas de sensibilización y prevención entre la comunidad universitaria, y generación de datos sobre igualdad y violencia de género en las instituciones educativas.

Para ello, planteó fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento para las y los estudiantes, incluyendo atención psicológica, orientación y mecanismos de denuncia seguros.

Asimismo, propuso promover la participación activa de los estudiantes en la construcción de su seguridad, para lo cual habló de impulsar la creación de consejos estudiantiles de seguridad universitaria en cada campus y en cada universidad del estado.