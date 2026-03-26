Cuestionarios SEBISO Hidalgo 2026: ¿Cómo registrarse al Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras?

La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo (SEBISO) cuenta con unos cuestionarios que deben realizarse para poder recibir el Apoyo para el Bienestar y Desarrollo; y el Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras.

Estos cuestionarios debe realizarse en las fechas que se encuentre habilitado, por lo que quienes quieran solicitarlo deben contar con los documentos requeridos en PDF para poder completar todos los campos de los formularios.

Este 2026 el registro del Apoyo para el Bienestar y Desarrollo se abrió el lunes 23 de marzo, y cerró a las 23:59 horas del pasado miércoles 25 de marzo, por lo que de momento ya no se aceptan solicitudes.

Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras en Hidalgo 2026 ı Foto: Redes Sociales

Sin embargo, el Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras en Hidalgo 2026 abrió este jueves 26 de marzo, y cerrará a las 23:59 horas del viernes 27 de marzo, por lo que en La Razón te compartimos cómo puedes realizar tu proceso.

Este programa brinda hasta 4 apoyos económicos bimestrales de 2 mil 500 pesos, mismos que podrán sumar hasta un total de 10 mil pesos bimestrales que son dispersador por medio de tarjeta bancaria, transferncia, cheque u orden de pago.

¿Cómo registrarse al Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras en Hidalgo?

El programa para Madres Trabajadoras busca mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral o estudios de las madres trabajadoras o madres estudiantes de Hidalgo que no tengan acceso al cuidado infantil.

Las madres trabajadoras o estudiantes que podrán ser beneficiarias son aquellas que tengan un hijo o hija de 0 a 5 años con 11 meses, y sin acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, que perciban un ingreso comprobable menor a los 8 mil 500 pesos mensuales.

Para realizar la solicitud de inscripción al programa se requieren los siguintes documentos:

CURP del menor; que debe tener 0 a 5 años 11 meses de edad

Acta de nacimiento del menor

CURP de la mamá

También se requieren los documento de identidad de la mamá:

Para la madre trabajadora mayor de edad se requiere INE vigente perteneciente al Estado de Hidalgo por ambos lados

Para la madre trabajadora menor de edad, se requiere su acta de nacimiento y la INE por ambos lados del padre, madre o tutor. Ambos documentos deben estar en el mismo PDF

Comprobante de domicilio vigente del 2026

Constancia laboral, solo en caso de que la solicitante esté trabajando

Constancia de estudios, solo en caso de que se cuente con el documento)

Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras en Hidalgo 2026 ı Foto: Redes Sociales

Cada uno de estos documentos deben venir en formato PDF, y no debe pesar más de 1MB, en caso contrario estos no serán selecionados para carga y no se podrá realizar el proceso.

En el cuestionario del Apoyo Bienestar de Madres Trabajadoras; disponible en la página cuestionariosbienestar.hidalgo.gob.mx/2026-03/madres-trabajadoras se deben ingresar los siguientes datos:

Datos del o la menor de edad

Datos de la solicitante

Datos de residencia y contacto

Datos socioeconómicos

Datos de egresos mensuales

Datos de la vivienda

Datos de condición étnica

Datos del estado civil

Datos de salud

Datos de la educación

Manifestación de conformidad a las reglas de operación

Una vez llenados todos los campos e ingresados todos los documentos se debe dar clic en el botón Enviar solicitud que aparece en la parte inferior izquierda para que se envíen todos los datos, es muy importante revisar toda la información ya que esta no puede ser modificada posteriormente.

Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras en Hidalgo 2026 ı Foto: Captura de pantalla

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