Alfredo Ramírez Bedolla alcanza meta de 3 mil mujeres apoyadas en su lucha contra el cáncer.

En un acto que reafirma el compromiso de la actual administración con la salud y el bienestar social, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó la entrega de apoyos del Programa Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, alcanzando la cifra histórica de 3 mil michoacanas beneficiadas desde la creación del programa.

Durante el evento, el mandatario estatal enfatizó que el enfoque de este programa que otorga 4 mil pesos mensuales para gastos de las pacientes, va más allá de las cifras, priorizando la dignidad humana y el acompañamiento cercano a quienes enfrentan esta batalla.

“No están solas, se los digo de todo corazón porque entendemos que no estamos atendiendo la estadística, estamos atendiendo individualmente a cada una de ustedes”, señaló Ramírez Bedolla.

Para fortalecer el impacto del apoyo económico, el Gobierno de Michoacán ha realizado una inversión estratégica en infraestructura médica. El gobernador destacó que la entidad se posiciona como punta de lanza a nivel nacional tras la adquisición de un acelerador lineal de última generación y el primer PET Scan, herramientas clave para el diagnóstico oportuno y seguimiento del cáncer.

Entregamos apoyos a mujeres valientes que luchan contra el cáncer. Sus historias nos inspiran y nos obligan a no bajar la guardia. En Michoacán, nadie lucha sola; garantizamos el tratamiento y el respaldo que merecen para salir adelante. #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/3an6P7CW4O — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) March 26, 2026

El gobernador explicó que gracias a esta inversión, se ha logrado abatir la lista de espera, incrementando la capacidad de atención de 80 a 200 sesiones diarias de radioterapia, garantizando un acceso rápido y gratuito para las pacientes.

“Ese es el rumbo que estamos construyendo: un estado de derechos ampliados en el que ninguna persona se quede atrás ni sea excluida por falta de oportunidades o de recursos”, concluyó.

Acompañaron al gobernador Andrea Janet Serna Hernández, secretaria de Bienestar; Axayácatl Marín Correa, titular del IMSS-Bienestar en Michoacán; José Miguel Ángel Van-Dick Puga, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán; Záyin Villavicencio Sánchez, coordinadora de Comunicación; Ana Sofía Bautista Aguíñiga, directora general del Sistema DIF Michoacán, Paulina Huerta Moctezuma, titular de la Unidad de Especialidades Médicas dedica al cáncer de mama, así como beneficiarias del programa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR