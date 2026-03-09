UNAM refuerza seguridad ante crímenes en la UAEM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que reforzará las medidas de seguridad para los integrantes de su comunidad que comparten proyectos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Lo anterior, luego del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, estudiantes de la UAEM.

En un comunicado, la UNAM condenó los hechos y expresó su solidaridad con toda la comunidad estudiantil de la UAEM: “Nos sumamos con firmeza a la condena de estos hechos que han enlutado a la sociedad morelense, y confiamos en que las autoridades investigarán a fondo para detener a los responsables para llevarlos ante la justicia”.

El Tip: Las universitarias estudiaban en la UAEM. Con 11 días de diferencia, se reportó su desaparición y el hallazgo de sus cuerpos.

Finalmente, indicó que se mantiene atenta para colaborar en todo lo que sea posible con las necesidades que determine la comunidad de la UAEM.

El jueves pasado la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez.

La UAEM lamentó la muerte de su alumna y exigió a las autoridades realizar un investigación con perspectiva de género que permita el esclarecimiento para que el crimen no quede impune.

Karol Toledo fue la segunda estudiante de la UAEM que desapareció y fue localizada sin vida en menos de dos semanas, ya que el pasado 2 de marzo se dio a conocer el hallazgo sin vida de Kimberly Joselin, otra joven estudiante de la UAEM que había desaparecido el 20 de febrero.

El cuerpo de Kimberly fue localizado en la zona norte de Cuernavaca y, en un mensaje, el fiscal general estatal, Fernando Blumenkron, dijo que desde que los familiares se presentaron ante la dependencia para levantar la denuncia, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas actuó con perspectiva de género y con el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias.

Mencionó que, como resultado de ello,, hoy se tiene en prisión a un probable responsable del hecho delictivo en agravio de Kimberly.