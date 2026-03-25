Lilly Téllez acusa a Saúl Monreal de ‘narcopolítico’: ‘Si no demuestra se va del Senado’, responde

El senador de Morena, Saúl Monreal, discutió con la senadora del PAN, Lilly Téllez, durante la discusión sobre el Plan B.

El senador Saúl Monreal Ávila, de Morena, se enfrascó en una ríspida discusión con la panista Lilly Téllez García, a quien retó a comprobar sus acusaciones sobre supuestos vínculos con el crimen organizado.

Durante la discusión del llamado “Plan B” de la reforma electoral, Téllez interrumpió la sesión desde su escaño para acusar de “narcopolítico” a Monreal.

La confrontación escaló cuando la legisladora se acercó a la tribuna con su teléfono celular para grabar al morenista. “¡Narcopolítico asqueroso!”, le gritó.

Visiblemente alterado, Monreal alzó la voz y retó a la panista a comprobar sus señalamientos. “¡Si no me demuestra se va del Senado!”, le espetó, al tiempo que la tildó de “hipócrita”, “farsante” e “ignorante”.

“No tiene derecho a acusar, demuéstremelo en las instancias jurídicas. No voy a permitir que usted me esté acusando de eso. ¡No somos eso! No se equivoque, usted es una hipócrita, es una farsante“, respondió.

Al fondo, la presidenta dela Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, intentó poner orden y por un instante contempló decretar un receso para apaciguar la sesión. “Senador, le pido que se dirija a la asamblea que no caiga en las provocaciones de una persona como la senadora ”, le sugirió a Monreal.

No obstante, el intercambio de calificativos continuó luego de que Téllez insistió en interrumpir la intervención de Monreal.

Y en este congal llamado senado:



¡Se están peliando! pic.twitter.com/fQR3HDd8c5 — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) March 26, 2026

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cehr