Exrector de la UAEM gana otro juicio en caso de la Estafa Maestra

Un reclamo por 6.1 millones de pesos quedó fuera de trámite para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), después de que tribunales federales rechazaron la demanda relacionada con comprobantes no acreditados durante la gestión de Alejandro Vera Jiménez al frente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La resolución se suma al giro judicial que tuvo el caso del exrector en los últimos días, luego de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito revocó su vinculación a proceso por delincuencia organizada dentro de la causa penal 400/2020, ligada al expediente de La Estafa Maestra.

Según la información judicial citada, el tribunal determinó que no existían elementos suficientes para llevar a Vera Jiménez a juicio por ese delito. La decisión, emitida en el expediente 8/2026, también ordenó su libertad inmediata, aunque precisó que el caso no cerró de manera definitiva.

“El colegiado resolvió: “Se revoca el auto de vinculación a proceso que emitió la juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, en funciones de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en contra de Alejandro Vera Jiménez”.

Detienen en Morelos al exrector Alejandro Vera, acusado de desviar 239 millones de pesos ı Foto: Especial

De acuerdo con la misma sentencia, el órgano jurisdiccional dictó auto de no vinculación a proceso en favor del ex rector por el delito de delincuencia organizada “sin efectos de sobreseimiento”. El fallo también incluyó la instrucción de otorgarle la libertad.

Para la Fiscalía General de la República (FGR), Vera Jiménez formaba parte de las indagatorias por el presunto desvío de recursos públicos dentro del esquema conocido como La Estafa Maestra, caso que involucró convenios entre dependencias federales y universidades públicas.

Meses antes, en noviembre del año pasado, el ex rector había sido detenido tras permanecer prófugo desde 2021. Su captura ocurrió en medio de una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, que lo acusó de presunto peculado por 450 millones de pesos durante su administración en la UAEM.

Otro antecedente judicial ubica a la ASF como denunciante en una resolución administrativa de 2020, cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa señaló responsabilidad por 239 millones de pesos en recursos federales relacionados con operaciones inexistentes.

El nuevo fallo sobre los 6.1 millones de pesos representa otro revés para las acciones legales vinculadas con las observaciones financieras contra el ex rector, aunque las resoluciones citadas mantienen abierta la posibilidad de nuevos actos procesales si las autoridades presentan elementos adicionales.

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MSL