Desaparecen otras 3 jóvenes en Morelos, una de la UAEM

ESTUDIANTES de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ayer durante una marcha al campus universitario.

Luego de la desaparición y muerte de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, se dio a conocer la desaparición de tres jóvenes más, una de ellas también alumna de la UAEM.

La Fiscalía General del Estado de Morelos ya busca a las tres víctimas, después de activar el Protocolo Alba Morelos.

Dos de las desaparecidas tienen 14 años y una de ellas fue vista por última vez en el municipio de Jojutla, mientras que la otra menor desapareció en el municipio de Tepoztlán.

La otra joven desaparecida, estudiante de la UAEM de 18 años, fue vista por última vez el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec. Se trata de Karol Toledo Gómez, de 18 años, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec de la UAEM.

El Dato: AYER la Fiscalía de Morelos informó que fue entregado a sus familiares el cuerpo de Kimberly Joselin, estudiante universitaria localizada sin vida en Cuernavaca.

Karol fue vista por última vez el lunes pasado cerca de las 15:00 horas en el municipio de Mazatepec, por lo cual la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de Morelos activó la ficha de búsqueda para su localización.

El comisionado de búsqueda de Morelos, Óscar Valdepeña Mendoza, dijo que ya se busca a las amistades de Karol para conseguir más información y tener más lugares sobre el paradero de la joven, quien fue vista por última vez cerca de su domicilio.

DOS MENORES. Sobre el paradero de una de las adolescentes de 14 años, el alcalde de Jojutla, Alan Martínez, dijo que se activaron los protocolos de búsqueda y atención.

“Estoy pidiéndole al director de Seguridad Pública que activen los protocolos de búsqueda y atención, siempre buscamos tener mucha cercanía; creo que eso es parte fundamental, tener el tema de un primer contacto para que también la gente sepa que haya protocolos bien definidos para cómo poder seguir y cómo poder dar esa atención”, refirió el presidente municipal.

Agregó que las videograbaciones que se requieran estarán a disposición de la fiscalía estatal para dar seguimiento a la búsqueda de la joven y estar en posibilidad de apoyar en la ubicación de el o los presuntos responsables.

“En casos anteriores, las cámaras de seguridad han servido para el esclarecimiento de denuncias, como en situaciones de acoso. Se brindan a las autoridades que les corresponde dar el seguimiento, y en estos casos es la fiscalía en quien recae todo el seguimiento en la investigación de todos estos casos de probables delitos que puedan presentarse”, mencionó.

4 jóvenes desaparecidas en la última semana en Morelos

CRISIS EN LA UAEM. Adriana Gómez, integrante del colectivo Morras Contra la Violencia Institucional, declaró que la muerte de Kimberly Joselin, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no es la primera pérdida de una estudiante en el interior de la universidad.

En entrevista, dijo que el año pasado también se reportó el feminicidio de Aylin Rodríguez dentro del campus y lo más “grave” es que también fue a manos de un alumno de la institución.

“La comunidad universitaria en Morelos estamos de luto, estamos pasando por una tristeza desde hace mucho tiempo, pero con la pérdida de Kimberly estamos muy tristes y esperando que se tomen cartas en el asunto porque no es la primera vez que tenemos la pérdida de una compañera. Tan sólo el año pasado tuvimos también un feminicidio al interior de la universidad y fue a manos de alumnos de nuestra universidad, eso nos preocupa”, dijo.

Ayer se dio a conocer que el cuerpo sin vida de Kimberly fue hallado en un predio privado localizado en las inmediaciones del propio campus de la UAEM, en el Bosque de Chamilpa, en Cuernavaca.

De acuerdo con la activista, el Bosque de Chamilpa tiene salidas y entradas al campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos campus Cuernavaca.

Adriana Gómez también acusó a la rectora de la universidad, Viridiana Aydeé León Hernández, de mentir sobre el paradero de Kimberly y negar que la estudiante pisó las instalaciones de la UAEM momentos antes de su desaparición y muerte.

“La rectora Viridiana Aydeé León Hernández y en diversos medios se estuvo diciendo mucho la noticia. Todavía no se confirmaba la muerte de Kimberly y ya se estaba negando que nuestra compañera hubiera estado en el campus”, recriminó.

Añadió que luego de la presión mediática y varias marchas, las autoridades de la UAEM entregaron el contenido de las cámaras a los familiares de Kimberly, por lo que fue falso el decir que desde el inicio hubo una colaboración.

La estudiante de la UAEM pidió más seguridad dentro del campus, así como crear protocolos que den soluciones a los problemas de acoso que “nacen en los salones”.

En respuesta a la situación, a través de un mensaje, la gobernadora Margarita González Saravia expresó su solidaridad con la familia y amistades de Kimberly, y anunció que en los próximos días dará a conocer una estrategia de seguridad para la UAEM.

No obstante, la crisis escaló ayer dentro de la institución educativa, pues estudiantes de la máxima casa de estudios de Morelos anunciaron un paro indefinido de actividades frente a lo que consideraron falta de diálogo con la rectora, por lo cual exigieron su destitución. Además, Por segundo día consecutivo, estudiantes y activistas marcharon en Cuernavaca para exigir justicia para Kimberly.

Y cimbra crimen de Karen tras abordar moto por app

› Por Alan Gallegos

LA FISCALÍA General del Estado de México informó que detuvo a Daniel “N”, conductor de una motocicleta de transporte público de una plataforma digital y quien es investigado por su probable participación en la desaparición de Ana Karen, quien fue localizada sin vida a un costado de la carretera Toluca-Tenango en el municipio de Metepec.

El caso ha sacudido a la opinión pública, luego de conocerse la desaparición de la joven de 19 años después de que abordó una moto de transporte público de una plataforma mientras regresaba de una fiesta en el municipio de San Antonio la Isla y desde el 28 de febrero se desconocía su paradero.

Y cimbra crimen de Karen tras abordar moto por app ı Foto: Especial

Tras cuatro días sin saber nada de ella, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío a un costado de la carretera Toluca-Tenango, en el municipio de Metepec, y a sólo 10 minutos del lugar donde abordó el taxi por aplicación.

La fiscalía informó que el cuerpo de Ana Karen presentaba múltiples huellas de violencia, por lo que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con las investigaciones y la revisión de las cámaras, Daniel “N” fue la última persona que vio y estuvo con Ana Karen.

De manera extraoficial, se menciona que el principal sospechoso habría confesado a los familiares de Ana Karen ser el responsable del feminicidio; sin embargo, la fiscalía no descarta la participación de más personas.