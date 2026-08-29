Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Estrellita ‘N’, ahora por violencia familiar

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Estrellita “N”, instructora de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ahora por su probable participación en el delito de violencia familiar equiparada.

De acuerdo con la Fiscalía, la orden deriva de una investigación por hechos ocurridos entre octubre de 2024 y julio de 2026, en agravio de una adolescente dentro de una institución educativa ubicada en Tampico.

La nueva acusación representa un segundo proceso judicial para Estrellita “N”, quien actualmente permanece privada de la libertad por la investigación relacionada con la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, ocurrida el pasado 16 de julio en la Academia Doenitz, en Ciudad Madero.

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NUEVA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA ESTRELLITA “M”; AHORA POR VIOLENCIA CONTRA OTRA ADOLESCENTE



La @FGJ_Tam cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Estrellita “M”, ahora por su probable participación en el delito de Violencia Familiar Equiparada, por… pic.twitter.com/0n1yu5j63F — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) August 29, 2026

¿De qué acusan ahora a Estrellita ‘N’?

La nueva carpeta señala presuntos actos reiterados de violencia física y psicológica contra una adolescente.

La representación social sostiene que Estrellita “N” habría utilizado su posición de jerarquía, autoridad y custodia dentro de la institución para ejercer dichas conductas.

Los hechos investigados abarcan un periodo de casi dos años, por lo que esta nueva causa es distinta al proceso iniciado por la muerte de Dafne.

Tras cumplimentarse la orden, Estrellita “N” quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento penal.

La nueva orden se suma al proceso que Estrellita “N” enfrenta por la muerte de Dafne Zapata Quintos.

El 30 de julio, una jueza de Control vinculó a proceso a Estrellita “N” y al director de la Academia Doenitz, Jorge Luis “N”, por su probable participación en el caso de la adolescente de 13 años. Ambos permanecen bajo prisión preventiva.

La investigación por violencia familiar equiparada, sin embargo, corresponde a otra carpeta y a otra presunta víctima, por lo que no debe confundirse con la acusación relacionada directamente con el fallecimiento de Dafne.

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones sobre los hechos denunciados dentro de la academia, mientras que corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad de las personas imputadas.

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MSL