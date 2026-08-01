‘Creo que se me está infartando una alumna’: Difunden supuesto audio de ‘Estrellita’ pidiendo ayuda al 911

Un supuesto audio de la llamada al 911 realizada tras la emergencia de Dafne Zapata, la adolescente que murió durante un curso de verano de la Academia Militarizada Doenitz, comenzó a circular en redes sociales y reavivó el interés por el caso.

En la grabación, se escucha a una mujer pedir desesperadamente el envío de una ambulancia para atender a una alumna.

La persona que realiza la llamada, supuestamente, es Estrella “N”, conocida como “Estrellita” quien está vinculada a proceso por este caso.

En el audio, proporciona la dirección de un inmueble en Ciudad Madero, Tamaulipas, mientras insiste en que el apoyo médico llegue cuanto antes.

"Por favor, señorita, porque creo que se me está infartando una alumna“, dice al inicio de la conversación con la operadora del servicio de emergencias.

Conforme avanza la llamada, la mujer explica que la estudiante tiene entre 13 y 14 años y señala que se encuentra inconsciente, por lo que vuelve a insistir en la urgencia de la atención.

"Por favor, señorita, rápido, porque creo que se me está muriendo la alumna“, expresa durante la comunicación.

¿Quién es Estrellita 'N'? ı Foto: Redes Sociales

Tras recibir el reporte, la operadora del 911 comienza a hacer preguntas para conocer el estado de la menor y confirmar la ubicación del incidente.

Posteriormente, le proporciona instrucciones de primeros auxilios y le indica cómo realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras la ambulancia se dirigía al lugar.

Durante varios minutos, la conversación se centra en las indicaciones que brinda la operadora para que la mujer continúe con las maniobras hasta la llegada de los servicios de emergencia.

En otro momento de la llamada, la mujer asegura que ninguna de las personas presentes tenía conocimientos de primeros auxilios, por lo que sigue paso a paso las instrucciones que recibe por teléfono.

Academia Militarizada Marina Doenitz ı Foto: Redes sociales

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la autenticidad de la grabación ni ha informado que forme parte de la carpeta de investigación.

Asimismo, el contenido del audio no establece las causas de la muerte de Dafne Zapata ni determina posibles responsabilidades, ya que únicamente documenta la solicitud de auxilio realizada al servicio de emergencias.

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MSL