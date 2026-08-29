Acusan a Omar, maestro de kickboxing del Edomex, por delitos sexuales contra alumna de 12 años

Acusan a Omar, profesor de kickboxing en el Estado de México, de cometer delitos sexuales contra una de sus estudiantes, menor de edad.

Una madre de familia residente del Estado de México acusó a Omar, maestro de kickboxing en un colegio local, de cometer delitos sexuales contra su hija de 12 años, por lo que pidió la intervención de las autoridades.

A través de un video publicado en las redes sociales del abogado Carlos Mata, la mujer, de nombre Arely, hizo la denuncia pública sobre los actos ilícitos que, acusó, cometió el profesor del colegio identificado como Bambinos Kickboxing.

Según lo expuesto por la mujer, el profesor de nombre Omar enviaba mensajes de tipo sexual a la estudiante de 12 años, además de que le pedía fotografías íntimas.

“Sueña que estoy arriba de ti y que te la chu…” y “Mandame foto de ti, o un audio”, son mensajes que, según la denuncia, el profesor habría enviado a su estudiante menor de edad.

Además, según relata Arely en el video, durante las clases, Omar hacía comentarios sugerentes a la menor: “Le comentaba que podían tener relaciones sexuales”, acusó Arely.

Policía se negó a llevarse al infractor, acusa madre

Arely exigió la intervención de las autoridades y la presión pública toda vez que, acusó en el video, la policía local se negó a llevarse detenido al profesor, a pesar de que, dijo, presentó las pruebas y aceptó en presencia de los oficiales los actos cometidos.

En el mensaje en video, la madre asegura que acudió al colegio a confrontar a Omar, con capturas de pantalla de las conversaciones entre el profesor y la menor y solicitando el apoyo de una patrulla.

En el lugar, Arely cuestionó al profesor por qué había pedido a su hija fotografías íntimas, a lo que él respondió que fue la menor quien se las envió por su propia voluntad. No obstante, al final aceptó que él no hizo nada por no recibir las imágenes.

No obstante, según Arely, esta declaración no fue suficiente para que los policías decidieran intervenir.

“Yo lo fui a confrontar y el día que lo confronté, solicité el apoyo de una patrulla. Yo tenía pruebas, él había aceptado lo que había hecho y, aun así, no se lo quisieron llevar”, acusó Arely en el video.

“Quiero justicia para mi hija, porque ella tiene 12 años, y no es posible que esta persona de 36 años crea que es normal tener una relación con una menor de edad”, concluyó.

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