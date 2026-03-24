Destacan importancia de denunciar

Reconocen cifra negra en abusos sexuales de niñas

Funcionaria acepta discrepancia de 20% entre delitos y denuncias por estos hechos e invitó a la ciudadanía a difundir y denunciar

Mujeres, jóvenes y niñas protestan el pasado 8 de enero en contra de la violencia ejercida en contra de las infancias.
Mujeres, jóvenes y niñas protestan el pasado 8 de enero en contra de la violencia ejercida en contra de las infancias. Foto: David Patricio›La Razón
Por:
Ivan Ortiz

LA COORDINADORA de género en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Gema Chávez Durán, reconoció que hay una cifra negra de abusos sexuales en contra de niñas y adolescentes capitalinas, como reveló una investigación de La Razón.

La funcionaria aceptó en conferencia la discrepancia de 20 por ciento entre delitos y denuncias por estos hechos e invitó a la ciudadanía a difundir y denunciar estos abusos cometidos en contra de menores de edad.

“Sí hay una cifra negra, definitivamente, como en todos los delitos de género, pero la estrategia sería invitar a la ciudadanía y a ustedes como medios que nos ayuden a difundir estos casos. Pues de los que han tenido el conocimiento se han logrado judicializar y tener resultados positivos”, dijo Chávez Durán.

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  • El Tip: La Fiscalía abrió 262 indagatorias por violación sexual entre enero y mayo de 2025, aunque se registraron 901 nacimientos con madres infantes y padres adultos.

En octubre pasado, este diario informó que la ciudad padece una cifra negra de abusos de mujeres menores de edad, pues por cada 10 embarazos por abuso sexual en contra de menores de edad, sólo hay dos carpetas de investigación por violaciones contra niñas y adolescentes.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2018 a 2024 ocurrieron 20 mil 348 nacimientos en la ciudad, donde las madres tenían menos de 18 años y el padre era mayor de edad, situación que es un delito, ya sea violación o estupro, independientemente de cualquiera de las circunstancias.

  • 90 por ciento de violaciones contra infantes es cometido por algún familiar

Los datos muestran además que, en promedio, cada día nacen ocho bebés producto de un abuso sexual contra niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años.

La coordinadora de género además resaltó la importancia de la denuncia para obtener justicia para las víctimas niñas y adolescentes de la capital.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía local, obtenidos vía transparencia, entre 2018 y 2024 registró sólo cuatro mil 28 carpetas de investigación por violación simple y violación equiparada en contra de mujeres entre 10 y 17 años.

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