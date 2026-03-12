Blanco dio a gerente de empresa que cuida UAEM jugoso contrato

Jean Aoki Reyes Urióstegui, gerente general y abogado de la empresa encargada de la seguridad de los campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través de un jugoso contrato, recibió antes amplios beneficios del gobierno estatal de Cuauhtémoc Blanco, al otorgarle a otra de sus empresas, Esinnova, SA de CV, de la cual es representante legal, millones de pesos para la difusión y publicidad oficial.

De acuerdo con la organización no gubernamental Morelos Rinde Cuentas, el gobierno de Blanco en Morelos entregó contratos para difusión y publicidad por 6.3 millones de pesos a la mencionada empresa, la cual fue creada en fast track, el mismo día en que recibió el primer contrato, el 2 de mayo de 2019, siendo en ese momento su abogado Reyes Urióstegui.

El Dato: LA EMPRESA que presta el servicio de seguridad en la UAEM fue constituida en 2016 en Cuernavaca con un capital social aproximado de sólo 50 mil pesos.

Del 2 de mayo de 2019 a diciembre de 2021, a esa compañía se le adjudicó el contrato millonario, a pesar de que no contaba entonces con la infraestructura ni la experiencia para cumplir con las tareas encomendadas.

TE RECOMENDAMOS: Karol recibió mensaje en redes Investigan amenaza a estudiante asesinada

CONTRATO UNIVERSITARIO. La Razón publicó ayer que la UAEM, institución en la que hace pocos días desaparecieron y luego asesinaron a dos de sus alumnas, entregó un contrato millonario de seguridad a la empresa Integradora de Sistemas en Seguridad Hebron, S de RL de CV, para hacerse cargo de la vigilancia en los campus universitarios, de la cual Jean Aoki Reyes Urióstegui es gerente general y representante legal.

El monto del contrato entregado por la máxima casa de estudios de Morelos a Hebron fue de 30 millones 72 mil 278 pesos y fue para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones locales y foráneas de la UAEM.

3 días faltan para que se venza el contrato de la empresa Hebron con la UAEM

De acuerdo con el contenido del contrato, la empresa Integradora de Sistemas en Seguridad Hebron proporciona seguridad y vigilancia en forma continua y permanente las 24 horas, de lunes a domingo, durante el periodo comprendido del 14 de mayo de 2025 al 14 de marzo de 2026. Es decir, el próximo sábado expira dicho contrato.

Un total de 239 guardias se encargan de la seguridad de los campus norte, zona centro y zona metropolitana, así como zona de la salud, zona sur, zona oriente y lo “que determine la Dirección de Protección Universitaria”.

CUAU Y EL PASTOR. El vínculo entre Cuauhtémoc Blanco y Jean Aoki Reyes Urióstegui —un pastor cristiano que ha participado como accionista, delegado o representante legal de unas 16 empresas y quien es cercano a políticos del extinto Partido Encuentro Social y de Morena— tiene en medio a otro conocido de ambos: el hoy senador morenista Víctor Aureliano Mercado Salgado, quien fue titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes y coordinador de asesores de la Oficina del Gobernador de Morelos durante el sexenio de Blanco, y que fue socio de Reyes Urióstegui.

CONVULSIÓN ESTUDIANTIL. A pesar del gasto millonario en seguridad, recientemente en la UAEM se dio la desaparición y asesinato de dos alumnas, lo cual agitó a la comunidad estudiantil, que actualmente mantiene en paro a 29 de sus 40 unidades académicas.

Los estudiantes de la universidad morelense reclaman a las autoridades la falta de seguridad en los campus, en el contexto de la desaparición y asesinato de las alumnas Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez.

En respuesta, el lunes pasado la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, puso en marcha el Plan Integral de Seguridad Universitaria, que se aplicará en las instituciones de educación superior del estado y el cual busca un mayor control en los accesos a los planteles, más vigilancia policial, monitoreo de trayectos escolares y cámaras en accesos y dentro de las escuelas, con la colocación de 5 mil cámaras de seguridad y nueve módulos de vigilancia.

El Tip: VÍCTOR MERCADO fue nombrado secretario de Movilidad y Transporte del gobierno de Morelos el 1 de octubre de 2018, y coordinador de asesores el 11 de enero de 2023.

Ayer miércoles, representantes de la comunidad estudiantil de la casa de estudios tomaron nuevamente las calles a través de una marcha que partió de distintos puntos de la ciudad de Cuernavaca. Los cientos de jóvenes exigieron justicia por los feminicidios de Kimberly y Karol, así como una reestructura total en la seguridad universitaria y la salida de la dirigencia estudiantil.

SIN FERIA. Debido a la crisis universitaria, ayer el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, determinó posponer de manera indefinida la Feria de la Primavera, debido a la situación política y de seguridad que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El presidente municipal señaló que la decisión responde al clima de luto y protesta estudiantil tras los feminicidios de las jóvenes Kimberly y Karol.

“Las condiciones que hoy se viven en el estado no son las adecuadas para llevarla a cabo (la feria). El tema de la universidad hace que valoremos que no podemos tener a nuestra máxima casa de estudios en una situación de crisis y nosotros hagamos en Cuernavaca una feria”, dijo.

Añadió que tomar una decisión así sería contradictorio, y por ello lo comentó con la gobernadora y se decidió que se puede posponer la feria; sin embargo, sí habrá presentación de artistas a cargo de la iniciativa privada.

ANUIES PREPARA EQUIPO DE MEDIACIÓN

Por Redacción

LA ASOCIACIÓN Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) anunció la integración de un grupo especializado en mediación de conflictos universitarios, para generar esquemas adecuados que permitan atender con mayor eficiencia y rapidez las demandas de las comunidades académicas y estudiantiles, y de esa manera proteger el prestigio de las instituciones de enseñanza superior.

En el marco de una sesión ordinaria de su Consejo Regional, el secretario general ejecutivo de la asociación, Luis González Placencia, se refirió a los dos casos de feminicidio entre la comunidad estudiantil de la UAEM.

Expuso que desde la Secretaría General Ejecutiva se trabaja con las instituciones asociadas en la coordinación de programas de formación de mediadoras y mediadores, para pensar en un equipo de mediación de conflictos universitarios.

“Se trata de conformar un equipo que se dedique a estudiar cómo han sido los conflictos más recientes que hemos enfrentado y que nos ayuden a generar un esquema de respuesta que proteja el prestigio de nuestras universidades; que el prestigio de las universidades no quede involucrado injustamente, como desafortunadamente ocurrió en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en temas que no le competen y en temas que son propios de los gobiernos estatales”, dijo.