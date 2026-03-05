Se implementará Plan Integral de Seguridad para Universidades en Morelos

El secretario general de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, anunció que en Morelos se implementará un Plan Integral de Seguridad para universidades, estrategia que contempla acciones de prevención del delito, labores de inteligencia y fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia en los entornos universitarios.

Durante la conferencia de seguridad, el funcionario estatal explicó que esta medida responde a las sensibles y legítimas demandas de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En ese sentido, subrayó que el Gobierno del Estado mantiene su respeto pleno a la libre manifestación pacífica y ha establecido un diálogo abierto y permanente con estudiantes, autoridades universitarias, sindicatos y ciudadanía en general.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que actualmente existe coordinación con autoridades municipales de Cuernavaca para reforzar la vigilancia en Ciudad Universitaria, particularmente en los accesos y zonas aledañas.

Asimismo, señaló que entre las peticiones planteadas por integrantes de la comunidad universitaria se encuentra el retiro de establecimientos donde se comercializa alcohol en los alrededores del campus, tema que ya se encuentra en análisis con autoridades municipales.

Respecto al caso de Kimberly Joselín, el titular de la Secretaría de Seguridad indicó que este viernes se realizará la audiencia correspondiente con el implicado, en la cual se determinará su situación jurídica. Mientras tanto, el acusado permanece recluido en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, bajo medidas de protección, y será la Fiscalía General del Estado la encargada de informar sobre el avance del proceso.

En relación con Karol Toledo, otra estudiante universitaria reportada como desaparecida, Urrutia Lozano informó que desde hace 72 horas se mantiene un operativo de búsqueda en el municipio de Mazatepec, el cual incluye trabajo de gabinete, despliegue táctico y recorridos a pie con binomios especializados, extendiendo las labores a municipios de la zona sur como Coatetelco.

En otro tema, las autoridades estatales informaron que se implementarán medidas preventivas para resguardar edificios públicos durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer (8M). Para ello se contará con acompañamiento y vigilancia por parte de mujeres policías, con el objetivo de garantizar la seguridad de las participantes y prevenir actos de vandalismo.

Finalmente, el secretario de Seguridad dio a conocer que recientemente se realizó un importante decomiso de drogas en el municipio de Temixco, derivado de denuncias ciudadanas por el incremento de hechos violentos en la zona. Durante un operativo en un inmueble se aseguraron diversos narcóticos; en este caso 15 personas se encuentran involucradas, aunque por tratarse de una investigación en curso se mantiene la secrecía del proceso.

Urrutia Lozano añadió que en las últimas dos semanas han sido detenidas 22 personas identificadas como presuntos generadores de violencia, vinculadas con delitos como robo, extorsión, tráfico de drogas y portación de armas prohibidas, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en el estado.

