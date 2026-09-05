El pueblo es el camino; el pueblo, nuestro destino: Sheinbaum ante cerca de 35 mil nayaritas en Tepic

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira de rendición de cuentas en Nayarit, el 5 de septiembre de 2026.

Ante 35 mil personas reunidas en Tepic, Nayarit, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó que “el pueblo es el camino” y “nuestro destino”, e informó que en la entidad los Programas para el Bienestar benefician a cerca de medio millón de personas.

“Rendimos cuentas al pueblo. Siempre cerca del pueblo. El pueblo es el camino; el pueblo, nuestro destino. Amor correspondido”, expresó en sus redes sociales.

Cerca de 35 mil nayaritas en Tepic. Gracias, gracias, gracias, gracias.



Rendimos cuentas al pueblo. Siempre cerca del pueblo. El pueblo es el camino; el pueblo, nuestro destino. Amor correspondido.



🎥 https://t.co/uZJGFI1Wih pic.twitter.com/OoNOvSWLX5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 6, 2026

Como parte de su gira de rendición de cuentas en la Explanada de la Feria de Tepic, la mandataria federal destacó que la llamada Cuarta Transformación gobierna desde el territorio.

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“México comenzó a cambiar. Yo lo resumo en pocas palabras: Antes había gobiernos para unos cuantos, que gobernaron para los de mero arriba. Y en el 2018, con la Cuarta Transformación, llegamos gobiernos del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira de rendición de cuentas en Nayarit, el 5 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

En este sentido, mencionó que bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, los Programas para el Bienestar en Nayarit se distribuyen de la siguiente forma:

154 mil 393 personas con la Pensión para Adultos Mayores

33 mil 378 con la Pensión para Personas con Discapacidad

33 mil 390 mujeres de 60 a 64 años con la Pensión Mujeres Bienestar

9 mil 152 con Jóvenes Construyendo el Futuro

Mil 892 estudiantes con la Beca para Universidad

42 mil 134 con la Beca para Preparatoria

15 mil 797 alumnas y alumnos de nivel básico

Mientras que Producción para el Bienestar beneficia a 30 mil productoras y productores; Fertilizantes gratuitos a 28 mil 530; Sembrando Vida a 6 mil 215; Precios de Garantía a mil 630; Leche para el Bienestar a 147 mil 197 familias con precios accesibles y con La Escuela es Nuestra se han atendido mil 59 planteles de educación básica y 64 de preparatoria. Además, resaltó la implementación de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y en su modalidad de apoyo de útiles y uniformes escolares a alumnas y alumnos de primaria.

En materia de salud, informó que, entre septiembre y diciembre, se construirán en la entidad 252 consultorios del Servicio Universal de Salud que entrarán en operación en enero de 2027. En tanto que ya se implementa el programa Salud Casa por Casa y las Farmacias para el Bienestar.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira de rendición de cuentas en Nayarit, el 5 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Detalló que en el estado se realizó la reconversión de un plantel de preparatoria, la ampliación de uno más y se construyen cuatro nuevos Bachilleratos Margarita Maza; adicionalmente se edifica una unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), el Hospital de Alta Especialidad de Tepic del IMSS Bienestar y 18 mil 500 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, así como la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 45 mil 330 familias.

Asimismo, subrayó, se construyeron 20 Centros LIBRE para las Mujeres, se implementa el programa de acopio de frijol para dar Precio de Garantía, se inauguró la nueva autopista Tepic-Compostela, se ampliará la carretera de Las Varas a Platanitos, se construyen los puentes Amado Nervo y Ferrocarril Luis Donaldo Colosio en Tepic, en diciembre se inaugurará el Aeropuerto de la Riviera Nayarita “Amado Nervo” —el cual conservará su nombre— y se creará el Plan Maestro de la Riviera Nayarita para el Desarrollo del Turismo con ordenamiento territorial para cuidar la biodiversidad de la región.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira de rendición de cuentas en Nayarit, el 5 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, puntualizó que el gobierno de la Presidenta atiene las necesidades de la entidad y profundiza en su atención; por ello, señaló que la entidad la quiere y la respeta.

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cehr