Estados Unidos emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora, ante ‘información sobre amenazas’

El logo del Departamento de Estado; al fondo, la bandera de Estados Unidos.

El gobierno Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Nogales, Sonora, ante “información sobre amenazas” por las que restringió las actividades y traslados de su personal a “movimientos esenciales”.

A través del Consulado de Estados Unidos en Nogales, el gobierno estadounidense también alertó a ciudadanos sobre la presunta amenaza, respecto a la que no ofreció más detalles ni mencionó hasta cuándo permanecería vigente.

Asimismo, recordó que Sonora se mantiene en el nivel 3 de advertencia de viaje, que pide a estadounidenses “reconsiderar” sus planes de viajar al estado ante riesgos por la delincuencia y “terrorismo”.

Precisamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos insta a sus empleados cumplir las restricciones de viaje impuestas para Nogales, Puerto Peñasco, Cananea, Agua Prieta y otros puntos al este y sur de Sonora.

Para sus connacionales que contemplen viajar a Sonora, el gobierno estadounidense advierte que “existe riesgo de violencia en el estado debido a grupos terroristas , cárteles, pandillas y organizaciones criminales”.

Además, apremia a viajeros a mantenerse atentos a su entorno en caso de viajar por Sonora, pues, señala, “la actividad delictiva y la violencia pueden ocurrir en cualquier zona del estado”.

Ante la alerta de seguridad emitida en Nogales, las autoridades de Estados Unidos emitieron una serie de recomendaciones para sus ciudadanos durante su estancia en la ciudad fronteriza.

Entre las medidas, exhortan a atender las indicaciones de las autoridades locales , extremar precauciones y permanecer atento al entorno. Además, sugieren informar a familiares y amigos sobre su seguridad, así como monitorear medios de comunicación locales para actualizaciones informativas.

En agosto, una alerta similar en Mexicali

No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos emite una alerta de seguridad para México ante supuestas amenazas.

El pasado 24 de agosto, se advirtió a través del Consulado de Estados Unidos en Tijuana sobre potenciales “amenazas”, por las que el gobierno de ese país suspendió las actividades de sus empleados y traslados hacia Mexicali, Baja California.

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó que la alerta emitida por Estados Unidos se debió a una “supuesta amenaza” de un atentado con explosivos en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali, posiblemente relacionada con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad aseguró que no había identificado “elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”, aunque informó que, como medida preventiva, las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron la seguridad “en puntos estratégicos” de Mexicali.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/43Qwwxr7O1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 25, 2026

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cehr