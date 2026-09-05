Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este sábado 5 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 5 de septiembre se espera una marcha y ocho concentraciones.

Marchas

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL: Se concentrarán en Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc durante el día con destino a Zócalo Capitalino. (Exigen el desafuero y encarcelamiento del presidente nacional del PRI por presunta corrupción y desvío de recursos. Aforo aproximado: 100 personas).

Concentraciones

UNIDOS POR TLATELOLCO : Se concentrarán en Plaza de las Tres Culturas (Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00. (Protesta en contra del evento “En Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” por afectación a la movilidad vecinal. No se descarta el bloqueo de vialidades) .

ASAMBLEA GENERAL PERMANENTE DEL PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO : Se concentrarán en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Jornada informativa a dos años de la represión a defensores y periodistas. Continuarán con actividades a las 14:00 en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco, Alc. Xochimilco. No se descarta el bloqueo de vialidades) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Encuentro en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Evento político-cultural “Rituales 4:20” para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis. No se descarta afectación a vialidades) .

COLECTIVA “AUTOGESTIÓN FEMINISTA” : Encuentro en Estación “Bellas Artes” de las Líneas 2 y 8 del Metro, Salida Francesa (Ángela Peralta y Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00. (Recolección de firmas para la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”) .

COLECTIVO “MUJERES Y HOMBRES REBELDES EN LUCHA POR LA HUMANIDAD” : Encuentro en Canchas Techadas (Av. Aztecas y Rey Moctezuma, Col. Ajusco, Alc. Coyoacán) a las 14:00. (“Caravana ambulante” para colecta de víveres y ropa en apoyo a personas privadas de la libertad. No se descarta afectación de vialidades) .

FANS DEL GRUPO “CAMILO SÉPTIMO” : Encuentro en Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:30. (Homenaje con el evento “Una luz para Honas y su familia”. No se descarta afectación vial) .

UNIÓN SOCIAL DE ARTESANOS INDÍGENAS TRIQUIS : Se concentrarán en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc durante el día. (Exigen cumplimiento de acuerdos por espacios comerciales) .

PERIODISTAS UNIDOS MX : Se concentrarán en Centro de Cultura Digital (Av. Paseo de la Reforma y Lieja, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Protesta y boicot contra la “II Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico” a favor de la libertad de expresión. No se descarta afectación vial) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del SME en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”).

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