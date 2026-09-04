Marchas y bloqueos en CDMX HOY 4 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Protesta de integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados frente a la Cámara de Diputados, en fotografía de archivo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este viernes 4 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 4 de septiembre no se esperan marchas, pero sí ocho concentraciones y dos citas.

Concentraciones

CASA DE LAS MUÑECAS TIRESIAS, A.C. : Se concentrarán en los Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 70 personas. No se descarta el apoyo de otras colectivas y posible afectación vial) .

ALIANZA PARA LA DEFENSA DE LA PENSIÓN Y EL PATRIMONIO : Se concentrarán en la Cámara de Diputados (Av. H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza) a las 09:00 hrs, y posteriormente a las 14:00 hrs en la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos (Av. Marina Nacional No. 329, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo). (Nota: Aforo aprox. 50 personas. No se descarta que se trasladen en marcha hacia la Torre Ejecutiva de Pemex ni afectaciones viales) .

FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS : Se concentrarán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Av. Revolución No. 1279, Col. Campestre, Alc. Álvaro Obregón) a las 11:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 60 personas. Se prevé el apoyo de pueblos y barrios originarios de la CDMX y Zona Metropolitana) .

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO : Se concentrarán en la Secretaría del Medio Ambiente (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 30 personas. No se descarta la suma de organizaciones ambientalistas y afectación a vialidades) .

PLATAFORMA 4:20 : Realizarán jornada itinerante en tres puntos: 1) Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. y Alc. Cuauhtémoc), 2) Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 45 personas) .

COLECTIVA “AUTOGESTIÓN FEMINISTA” : Se concentrarán en la estación “Bellas Artes” de las Líneas 2 y 8 del STC Metro (Salida Francesa: Ángela Peralta y Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 40 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas. Cuentan con el apoyo de “Tierra para Todos, A.C.” y no se descarta afectación vial) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Aforo aprox. 30 personas).

Citas Agendadas

VECINOS DE LA COLONIA ÁLAMOS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ : Encuentro en Viad. Pdte. Miguel Alemán Valdés e Isabel La Católica (Col. Álamos, Alc. Benito Juárez) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 15 personas) .

COALICIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS AUTÓNOMAS DE MÉXICO: Encuentro en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 20 personas).

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