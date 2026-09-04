Lanzan iniciativa para frenar “ayuda” de notarías en fraudes inmobiliarios

DESALOJADOS del predio de Cuba 11 protestan el 27 de agosto, a un año del caso.

La diputada de Morena, Rosario Morales, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para la protección de casas, predios, departamentos, entre otros, con el fin de prevenir el fraude inmobiliario y los despojos.

En la sesión de este jueves, la legisladora planteó diversas reformas y adiciones a la Ley del Notariado para la Ciudad de México, la Ley Registral para la Ciudad de México y el Código Civil para el Distrito Federal, en materia de formalización e inscripción de actos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles ubicados en la capital.

El Dato: La Fiscalía General capitalina ha informado que la mayoría de las denuncias de despojo se tratan de problemas familiares y no de un arrebato de una propiedad.

“El patrimonio de una familia no se toca”, expresó la funcionaria, quien resalta en su proyecto que el objetivo es establecer con claridad, que los actos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles ubicados en la Ciudad de México únicamente puedan ser formalizados y autorizados por notarías y notarios con ejercicio en la ciudad. Además, el Registro Público tiene que verificar el cumplimiento de la disposición.

Esto, porque, explicó la diputada local, se han registrado denuncias de esquemas de fraude inmobiliario en los cuales los delincuentes utilizan escrituras de notarías de otros estados para promover procedimientos judiciales en la capital.

El 30 de septiembre de 2025, La Razón informó que Arturo Aparicio, abogado de víctimas de despojo del inmueble marcado con el número 11 en la calle República de Cuba, denunció que, presuntamente, dos notarios de Hidalgo aprobaron las escrituras utilizadas para el desalojo del predio.

De acuerdo con el litigante Octavio Eduardo Soto Hernández, el notario público 6, con sede en Tizayuca, Hidalgo, avaló la escrituración de las últimas compraventas del inmueble de la ciudad. El señalado está en prisión desde 2024 por fraude procesal y por usurpación de profesión.

Arturo Aparicio contó que luego del desalojo de Cuba 11, el 10 de septiembre, el notario hidalguense Edén Khadaffy Cornejo Gómez, de la notaría 16 de Tula de Allende, avaló una nueva compraventa del inmueble capitalino.

Rosario Morales mencionó que su propuesta se suma a las acciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para combatir los despojos en la capital.