Instala Brugada la Junta del Sistema de Cuidados

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, instaló ayer la Junta del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, órgano encargado de articular, coordinar, monitorear y evaluar la política pública en la materia, y designó a Lidia Rodríguez Chávez como secretaria técnica.

Durante el acto, Brugada Molina destacó que la instalación ocurre luego de la aprobación, el pasado 26 de mayo, de la Ley del Sistema de Cuidados, la cual, afirmó, representa un “parteaguas en la lucha feminista por la emancipación de las mujeres”.

“Las mujeres han sostenido al mundo. Es hora de que el mundo sostenga a las mujeres”, expresó la mandataria, al señalar que el nuevo sistema busca sacar las labores de cuidado de la soledad de los hogares y colocarlas en el centro de la política pública.

El Dato: Las mujeres dedican, en promedio, 32.8 horas a la semana en el cuidado de otras personas en la ciudad, mientras que los hombres ocupan en ello 16.8 horas.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, la Ley del Sistema de Cuidados tiene entre sus objetivos la redistribución del cuidado para que no sólo dependa de las mujeres, sino también de los hombres.

En el Segundo Informe, la administración local reveló que, de los dos millones 154 mil 230 personas a cargo del cuidado de menores de edad de cero a 14 años, un millón 284 mil 564 son mujeres.

Brugada Molina destacó la trayectoria de Rodríguez Chávez, a quien calificó como “la funcionaria más comprometida con el Sistema Público de Cuidados del Gobierno de la Ciudad”. Tiene más de 15 años de experiencia en la administración pública, entre la que resalta que fue coordinadora general del Sistema de Cuidados en la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

Entre las tareas inmediatas de la Junta, Brugada Molina estableció elaborar en un plazo de 90 días el reglamento de la Ley del Sistema de Cuidados, una metodología para medir el valor económico y social del trabajo de cuidados no remunerado, y convocar a las 16 alcaldías a crear sus propias juntas locales.

La mandataria local también pidió desarrollar un mapa interactivo que permita conocer la oferta de servicios de cuidado en cada territorio, así como diseñar un modelo de vivienda pública que incorpore estancias infantiles, lavanderías, comedores y espacios para convivencia.