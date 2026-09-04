Stands del Mundial, de atracción turística a basureros, en el olvido...

POR FUERA, el set luce bien cuidado y atractivo para visitantes.

Un set para fotos con temática de taquería en la esquina de Mesones y 20 de Noviembre pasó de atractivo turístico mundialista colocado por la Secretaría de Cultura capitalina a baño público y foco de contaminación. Como éste, otros stands también están en mal estado, pese a que capitalinos avalan su continuidad.

Trabajadoras de tiendas de vestidos de novia y eventos especiales contaron a La Razón que se han quejado con personal de la Secretaría de Gobierno local que ronda en el Centro Histórico sobre el mal uso de esos sitios. Ya pasaron 47 días desde que acabó el Mundial y las estructuras siguen y en el caso de la “taquería” es peor, pues a diario tiene heces, orina y basura.

PERSONAS cubren el sitio mientras otra lo usa de baño ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

“Lo limpiaban en el Mundial, pero desde que acabó lo abandonaron y ahora amanece todas las mañanas cagado y hasta hemos visto que es usado como hotel y las personas se hacen casita”, dijo Norma, nombre para proteger su identidad, quien labora en una tienda cercana.

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El Dato: Durante el Mundial de junio pasado, el Gobierno de la Ciudad de México estima que 2.5 millones de personas asistieron al Fan Fest del Zócalo capitalino.

Trabajadoras de esta zona del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, incluso compartieron a este diario imágenes de cómo personas en situación de calle cubren con cartones la entrada del set de fotos de “taquería” mientras alguien más lo usa de baño. Las vendedoras incluso se han organizado para reportar actividades sospechosas en el sitio.

EL STAND está lleno de excremento, orina y basura. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

Las mujeres contaron que se han puesto de acuerdo para aventar cubetas con cloro y jabón para intentar controlar el tufo escatológico, también han colocado hojas pegadas con la leyenda “éste no es un baño” que es arrancado por las mismas personas que lo usan como tal.

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“Les hemos dicho que no lo hagan. Le hemos dicho a los barrenderos que si pueden limpiar, pero nos dicen que a ellos eso no les toca. También le dijimos a los de chalequito guinda del Gobierno y nos dicen que tenemos que meter una queja en la subsecretaría de no sé qué dependencia y yo no puedo dejar el puesto, me descuentan”, expresó molesta otra trabajadora que prefirió permanecer anónima.

Las comerciantes comentaron que, más allá de oler mal y dar una mala imagen, el set lleno de heces causa que haya un gran número de moscas, las cuales, según la tendera Rosa, nombre para proteger su identidad, “se meten aquí al negocio y se paran en los vestidos”.

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Durante un recorrido, La Razón observó que una mujer quiso posar para una foto, pero en cuanto se acercó, vio, olió el stand de fotos y se fue. “¡A la madre, que pinche peste!”, gritó.

Pero no todo el mobiliario es un foco de infección. Las trabajadoras señalaron que el problema de la taquería es que es un espacio cerrado y que, por ello, las personas lo usan de baño y más.

OTROS ESPACIOS habilitados para el Mundial son usados, pero tienen daños. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

“Yo no digo que lo quiten, porque los viajeros vienen y se toman fotos, digo que lo hagan abierto como la trajinera de allá (otro mobiliario), porque como no tiene paredes y no está escondida sí está limpia”, explicó Carmen.

El Tip: El Mundial dejó una derrama económica de entre 44 y 66 mil millones de pesos a la Ciudad de México.

A lo largo de 20 de Noviembre, la Secretaría de Cultura colocó, en el marco del Mundial de Futbol, mobiliario con temática mundialista, por ejemplo, el set de taquería, figuras de ajolotes y varios Quetzalcóatl en luminarias; cartas de la lotería, un set de trajinera y sillas con temática del Metro.

El objetivo fue promover atractivos de la capital y del país. En su momento, estos espacios fueron ocupados de buena manera por mexicanos y turistas extranjeros.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, durante la justa deportiva, a los cinco partidos que se transmitieron en el Fan Fest del Zócalo acudieron un total de 460 mil 485 personas. En ese punto, a lo largo de todo el evento deportivo, acudieron 2.5 millones de personas.

La avenida 20 de Noviembre era uno de los accesos para entrar a la plancha del primer cuadro, por lo cual, miles de personas observaron los stands.

OTROS ESPACIOS habilitados para el Mundial son usados, pero tienen daños ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

OTROS ESPACIOS habilitados para el Mundial son usados, pero tienen daños. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

Actualmente, los asientos alusivos al Sistema de Transporte Colectivo son altamente usados por trabajadores de la zona, así como por quienes transitan sobre 20 de Noviembre.

Ricardo, quien visita la capital y usa una prótesis tras la amputación de una pierna, explicó que la instalación de este tipo de mobiliario urbano está bien.

Sin embargo, el turista señaló que las bancas acumulan agua, porque no tienen un hoyo en la parte de abajo y están ancladas al suelo, lo que hace imposible desalojar el líquido con un empujón.

La Razón observó que las estructuras con forma de cartas de lotería son útiles para las personas trabajadoras de la zona que van y se sientan para comer sus almuerzos bajo la sombra de los árboles.

“Nos gusta mucho sentarnos aquí, porque tiene este escaloncito donde comemos en nuestra hora (de descanso). Ojalá se queden para sentarse o que pongan sillitas, está a gusto”, dijo Noemí, trabajadora de una tienda cercana que vende cierres.

Este diario buscó a la Secretaría de Cultura de la ciudad para conocer su opinión sobre este mobiliario mundialista, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.