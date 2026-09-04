Janecarlo Lozano recibe reconocimiento como Egresado Destacado del IPN.

El alcalde de Gustavo A. Madero (GAM), Janecarlo Lozano, recibió la Presea “Gonzalo Vázquez Vela” del CECyT 1 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) como “Egresado Destacado”. Este reconocimiento subraya su gestión, que incluye una reducción del 24% en delitos de alto impacto y la recuperación de espacios públicos para los vecinos.

Entre sus logros, destacan la construcción de tres parques EDEN’ES y más de 95 kilómetros de Senderos de Seguridad. Estas iniciativas han mejorado la calidad de vida y la seguridad en la segunda alcaldía más poblada de la Ciudad de México, según cifras de la Fiscalía General de Justicia.

Frente a estudiantes y autoridades del Politécnico, Lozano compartió cómo su formación en el CECyT 1 fue crucial. “Antes de convertirme en servidor público, fui estudiante del CECyT Número 1. Aquí comenzó una parte fundamental del camino que me llevaría a representar a mi comunidad”, afirmó.

El alcalde también dirigió un mensaje motivador a las nuevas generaciones, enfatizando el poder transformador de la educación. “Desde estas aulas se puede llegar tan lejos como sean capaces de soñar y de trabajar”, destacó Lozano, subrayando el potencial de los jóvenes mexicanos para forjar su futuro.

La Gustavo A. Madero, con más de un millón de habitantes, representa un pilar social, cultural y político para la capital y el país. La gestión de Lozano ha demostrado cómo el compromiso con la comunidad y la inversión en infraestructura generan un impacto tangible en la seguridad y el bienestar ciudadano.

La ceremonia de entrega de la Presea, acompañada por la Escolta a la Bandera y Banda de Guerra de la Policía Auxiliar, reunió a la comunidad politécnica. La distinción a Lozano fue entregada por la secretaria Académica del IPN, María Isabel Rojas Ruiz; el director del CECyT 1, Cornelio Fernando; y el decano Modesto Cárdenas García. Durante el evento, también se otorgaron Preseas Post mórtem y reconocimientos en otras categorías como Eficiencia Administrativa y Excelencia Académica, reafirmando el compromiso del CECyT 1 con sus egresados.

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JVR