Janecarlo transforma el Campos Revolución; más de 10 mil celebran reapertura

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, entregó completamente renovado el Deportivo Campos Revolución, en Cuautepec, donde la cancha profesional cambió de rostro con nuevo pasto sintético, porterías y redes, mientras que el complejo incorporó nuevos espacios deportivos, iluminación y áreas infantiles para devolver a las familias uno de los principales puntos de encuentro de esta zona de la demarcación.

La transformación alcanzó prácticamente todos los rincones del deportivo. Además de la rehabilitación integral de la cancha principal, se habilitó una cancha de fútbol rápido con superficie sintética, una cancha de basquetbol y dos mega juegos infantiles; se mejoró el enrejado perimetral, se instalaron 40 luminarias y se realizaron trabajos de pintura para renovar la imagen del complejo.

Vecinos de Cuautepec estrenaron las áreas infantiles y canchas renovadas del complejo deportivo. ı Foto: Alcaldía GAM

La reapertura convirtió al Campos Revolución en una fiesta. Más de 10 mil vecinos de Cuautepec llenaron las instalaciones desde temprana hora, entre familias completas, niñas y niños con playeras de sus equipos y aficionados que llegaron para conocer el nuevo deportivo y presenciar un encuentro entre figuras históricas del América y Cruz Azul.

Durante la inauguración, Janecarlo Lozano sostuvo que la recuperación de este espacio forma parte de una política que apuesta por transformar lugares públicos para convertirlos en sitios seguros, dignos y útiles para la comunidad, particularmente para las nuevas generaciones.

“Un deportivo es mucho más que una cancha: es un lugar donde nuestras niñas, niños y jóvenes encuentran disciplina, comunidad y oportunidades; donde se pueden alejar de la violencia, descubrir su talento y soñar en grande”, expresó.

Y para estrenar la nueva cancha, el balón volvió a reunir a dos viejos rivales. De un lado aparecieron Cuauhtémoc Blanco, Aquivaldo Mosquera, Rubens Sambueza, Reinaldo Navia y Paul Aguilar, quienes defendieron los colores del América; enfrente estuvieron Christian “Chaco” Giménez, Fausto Pinto, Rogelio Chávez, Gerardo “Jerry” Flores y Javier “Chuletita” Orozco, por Cruz Azul.

La rivalidad no perdió intensidad pese al paso de los años. Las leyendas regalaron goles, regates y algunas pinceladas del fútbol que los convirtió en referentes de sus clubes. Cada anotación encendió las tribunas y el encuentro terminó con un espectacular empate 5-5, en una cancha que horas antes había sido oficialmente entregada a la comunidad.

Con la renovación del Campos Revolución, la administración de Janecarlo Lozano busca que el deporte sea también una herramienta para recuperar el espacio público y fortalecer el tejido social en Cuautepec, con instalaciones donde las familias puedan encontrarse y las nuevas generaciones tengan más alternativas para jugar, entrenar y convivir.

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