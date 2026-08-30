GAM muestra músculo; Janecarlo llama a la unidad de Morena 

Janecarlo Lozano encabezó la asamblea distrital ante más de 5 mil simpatizantes en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, lanzó un llamado a redoblar esfuerzos y cerrar filas en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al asegurar que México vive un momento que exige unidad, organización y compromiso para defender el proyecto de transformación y la soberanía nacional por encima de cualquier interés personal.

Ante más de 5 mil personas reunidas en el Foro Cultural Cristina Payán, correspondiente al Distrito 4 local, Lozano pidió fortalecer el trabajo político desde las colonias y mantener unido al movimiento. El alcalde sostuvo que hoy la prioridad es acompañar a la Presidenta y defender el derecho de México a tomar sus propias decisiones frente a cualquier presión externa.

“Defendemos una nación libre, independiente y soberana junto a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Defendemos el derecho de México a decidir su propio destino, sin presiones, amenazas ni imposiciones de nadie”.

Janecarlo Lozano encabezó la asamblea distrital ante más de 5 mil simpatizantes en la alcaldía Gustavo A. Madero. ı Foto: Alcaldía GAM

El encuentro congregó a distintas expresiones políticas de Morena en Gustavo A. Madero. Junto al alcalde estuvieron la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Yuriri Ayala, y el diputado federal Guillermo Rendón, además de concejales, consejeros nacionales y estatales, liderazgos territoriales e integrantes del movimiento.

Durante su mensaje, Janecarlo Lozano llamó a dejar de lado intereses personales y proyectos individuales para concentrar los esfuerzos en fortalecer la unidad. Señaló que la responsabilidad de quienes forman parte del movimiento es mantener presencia permanente en territorio, escuchar a la población y acompañar sus causas.

Recordó que militar significa escuchar, organizar y acompañar, pero también convertir las convicciones en trabajo cotidiano y el compromiso con el movimiento en servicio al pueblo. Por ello, pidió redoblar la organización en cada colonia, sección y unidad territorial de Gustavo A. Madero.

El alcalde extendió su llamado de unidad al respaldo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y señaló que la transformación de la capital debe continuar acompañada de una agenda social que garantice derechos, bienestar y mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

“Respaldamos también a nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para seguir construyendo una ciudad de derechos, libertades y bienestar. Defendemos el derecho de nuestras juventudes a las Utopías; el derecho al deporte, a la cultura y al espacio público; el derecho de cada niña y cada niño a soñar y construir un futuro mejor”, dijo Janecarlo Lozano.

Afirmó que Gustavo A. Madero tiene hoy al movimiento más organizado de la Ciudad de México y aseguró que esa fuerza no surgió de un día para otro, sino que es resultado de años de lucha, organización y del trabajo de miles de mujeres y hombres que han mantenido presencia permanente en las comunidades.

De cara al próximo año, el alcalde adelantó que se intensificará el trabajo territorial para consolidar la organización en cada sección y distrito. Aseguró que Gustavo A. Madero buscará demostrar nuevamente su capacidad de movilización y mantenerse como uno de los principales pilares políticos y sociales de la transformación en la Ciudad de México.

am