Marchas y bloqueos en CDMX HOY 30 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Una marcha de colectivos contra las desapariciones en México, en la capital del país.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Una marcha en favor de justicia por las desapariciones en México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo 30 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 30 de agosto se esperan tres marchas y nueve concentraciones.

Marchas

FAMILIARES DE MILITARES MUERTOS, ASESINADOS Y VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA : Se concentrarán en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; aforo estimado de 100 personas y no se descarta el apoyo de otras organizaciones) .

COLECTIVOS DE BÚSQUEDA Y FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS : Se concentrarán en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Marcha “Hasta Encontrarles Ni un Desaparecido Más”; aforo estimado de 250 personas con el apoyo de diversas colectivas y organizaciones de búsqueda) .

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: “16.ª Marcha por la Verdad, la Justicia y la Memoria”; aforo estimado de 300 personas con respaldo de comités y frentes populares).

Concentraciones

COLECTIVO “GLORIETA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS” : Se concentrarán en la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Jornada de 12 horas “Hagámosles Visibles” con actividades artísticas, culturales y políticas; aforo estimado de 300 personas) .

SIEMBRA CULTURA, A.C. : Se concentrarán en Plaza de Lectura José Saramago (Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Espacio informativo cannábico; aforo estimado de 40 personas) .

VIOLENCIA FEMINICIDA MÉXICO : Se concentrarán en el Palacio de Bellas Artes (Corredor Ángela Peralta, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Conferencia magistral por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada; aforo estimado de 150 personas) .

BRIGADA SUMUD MÉXICO : Se concentrarán en el Teatro del Pueblo (República de Venezuela No. 72, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Conferencia “Palestina: Genocidio, Apartheid y Resistencia”; aforo estimado de 60 personas) .

ORGANIZACIÓN POLÍTICO CULTURAL CLETA : Se concentrarán en el Foro Abierto “Casa del Lago” (Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Col. San Miguel Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo) a las 12:00 hrs. (Nota: Evento político-cultural por las personas desaparecidas; aforo estimado de 30 personas) .

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Se concentrarán en el Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club, Alc. Coyoacán) y en la Cineteca Nacional (Entrada Real Mayorazgo, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 12:00 hrs. (Nota: Recolección de firmas a favor de la Ley de Asistencia Médica para Morir en la CDMX; aforo estimado de 40 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Evento “Imperial Soldiers” sobre consumo responsable con perspectiva de género; aforo estimado de 100 personas y posible afectación vial) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán de forma itinerante en el Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres; aforo estimado de 45 personas) .

REFUGIO FRANCISCANO, A.C.: Se concentrarán en la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica (Carr. México-Toluca No. 2853, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa de Morelos) a las 12:00 hrs. (Nota: Exigencia de liberación, devolución y esclarecimiento sobre animales del refugio; aforo estimado de 35 personas).

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