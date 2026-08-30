¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 30 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 30 de agosto

Una marcha de colectivos contra las desapariciones en México, en la capital del país.
Una marcha de colectivos contra las desapariciones en México, en la capital del país. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Una marcha en favor de justicia por las desapariciones en México.
Una marcha en favor de justicia por las desapariciones en México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este domingo 30 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 30 de agosto se esperan tres marchas y nueve concentraciones.

Marchas

  • FAMILIARES DE MILITARES MUERTOS, ASESINADOS Y VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; aforo estimado de 100 personas y no se descarta el apoyo de otras organizaciones).
  • COLECTIVOS DE BÚSQUEDA Y FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Marcha “Hasta Encontrarles Ni un Desaparecido Más”; aforo estimado de 250 personas con el apoyo de diversas colectivas y organizaciones de búsqueda).
  • CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: “16.ª Marcha por la Verdad, la Justicia y la Memoria”; aforo estimado de 300 personas con respaldo de comités y frentes populares).

Concentraciones

  • COLECTIVO “GLORIETA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS”: Se concentrarán en la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Jornada de 12 horas “Hagámosles Visibles” con actividades artísticas, culturales y políticas; aforo estimado de 300 personas).
  • SIEMBRA CULTURA, A.C.: Se concentrarán en Plaza de Lectura José Saramago (Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Espacio informativo cannábico; aforo estimado de 40 personas).
  • VIOLENCIA FEMINICIDA MÉXICO: Se concentrarán en el Palacio de Bellas Artes (Corredor Ángela Peralta, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Conferencia magistral por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada; aforo estimado de 150 personas).
  • BRIGADA SUMUD MÉXICO: Se concentrarán en el Teatro del Pueblo (República de Venezuela No. 72, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Conferencia “Palestina: Genocidio, Apartheid y Resistencia”; aforo estimado de 60 personas).
  • ORGANIZACIÓN POLÍTICO CULTURAL CLETA: Se concentrarán en el Foro Abierto “Casa del Lago” (Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Col. San Miguel Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo) a las 12:00 hrs. (Nota: Evento político-cultural por las personas desaparecidas; aforo estimado de 30 personas).
  • INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C.: Se concentrarán en el Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club, Alc. Coyoacán) y en la Cineteca Nacional (Entrada Real Mayorazgo, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 12:00 hrs. (Nota: Recolección de firmas a favor de la Ley de Asistencia Médica para Morir en la CDMX; aforo estimado de 40 personas).
  • COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Evento “Imperial Soldiers” sobre consumo responsable con perspectiva de género; aforo estimado de 100 personas y posible afectación vial).
  • PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán de forma itinerante en el Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres; aforo estimado de 45 personas).
  • REFUGIO FRANCISCANO, A.C.: Se concentrarán en la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica (Carr. México-Toluca No. 2853, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa de Morelos) a las 12:00 hrs. (Nota: Exigencia de liberación, devolución y esclarecimiento sobre animales del refugio; aforo estimado de 35 personas).

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