Metro modifica horario por Maratón de la CDMX 2026: ¿abre temprano?

El Metro de la Ciudad de México modificará su horario de servicio este domingo 30 de agosto, con motivo del XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026, por lo que algunas líneas comenzarán a operar desde las 5:00 horas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la medida busca facilitar el traslado de las personas que participarán en la competencia, quienes comenzarán a concentrarse desde las primeras horas de la mañana en la zona de Ciudad Universitaria, donde estará ubicada la salida.

Habitualmente, el Metro comienza operaciones a las 7:00 horas los domingos y días festivos; sin embargo, debido al Maratón, cuatro líneas adelantarán dos horas su apertura.

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¿Qué líneas del Metro abrirán a las 5:00 horas por el Maratón CDMX?

De acuerdo con el Metro, las líneas que comenzarán a brindar servicio desde las 5:00 horas del domingo 30 de agosto son:

Línea 1: Pantitlán–Observatorio.

Línea 2: Cuatro Caminos–Tasqueña.

Línea 3: Indios Verdes–Universidad.

Línea 9: Pantitlán–Tacubaya.

En tanto, las Líneas 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B comenzarán operaciones a las 7:00 horas, como ocurre habitualmente los domingos.

Además, durante la jornada estará disponible el programa “Tu Bici Viaja en Metro”, por lo que los usuarios podrán ingresar con su bicicleta siguiendo las indicaciones del personal del sistema.

El Metro informa que, con motivo de la XLIII Edición del Maratón de la Ciudad de México, el domingo 30 de agosto ofrecerá servicio a partir de las 5:00 horas en las Líneas 1, 2, 3 y 9, con la finalidad de facilitar el traslado de las personas participantes y asistentes a este… pic.twitter.com/eyKkHzf7DZ — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2026

Corredores del Maratón CDMX podrán viajar gratis

Como parte del apoyo para los participantes, el Metro informó que los corredores podrán ingresar gratuitamente durante el horario especial.

Para obtener este beneficio será necesario mostrar el número que los acredita como participantes del Maratón de la Ciudad de México al momento de ingresar.

El acceso gratuito estará disponible únicamente en las Líneas 1, 2, 3 y 9.

La apertura anticipada coincide con los horarios establecidos para el inicio de la competencia. Los primeros participantes comenzarán a salir a las 5:45 horas, con las categorías de silla de ruedas y personas con discapacidad visual; posteriormente saldrá la élite femenil y, desde las 6:00 horas, la élite varonil y los distintos bloques de corredores.

El Maratón de la Ciudad de México 2026 reunirá a alrededor de 30 mil participantes, quienes recorrerán los tradicionales 42.195 kilómetros desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo capitalino, atravesando puntos como Insurgentes, Chapultepec, Polanco y Paseo de la Reforma.

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MSL