Maratón CDMX: 43 ediciones, récord Guinness y sismo del 85

El Maratón de la Ciudad de México ha logrado posicionarse como un referente deportivo tras su inclusión en el Libro de los Récord Guinness.

La Ciudad de México se prepara para la XLIII edición de su icónico maratón este 30 de agosto, un evento que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de la capital. Esta carrera, que hoy convoca a miles de participantes, tiene una historia rica que incluye un récord Guinness mundial y un capítulo de resiliencia ligado al sismo de 1985.

Apenas tres años después de su creación, en 1986, el Maratón de la Ciudad de México ya había alcanzado una dimensión global. Con más de 32 mil corredores cruzando la meta, la competencia obtuvo un lugar en el Libro de los Récord Guinness como el maratón con mayor participación en el mundo. Este hito siguió a un crecimiento exponencial: la segunda edición, en 1984, duplicó a los participantes del estreno, llegando a 15 mil.

Sin embargo, antes de ese reconocimiento mundial, la carrera enfrentó uno de los momentos más difíciles en la historia reciente de la capital. La edición de 1985 estaba programada para solo tres días después del devastador terremoto del 19 de septiembre. La fecha tuvo que ser pospuesta, realizándose finalmente el 8 de diciembre en una ciudad inmersa en labores de reconstrucción y recuperación. Este evento le valió el apodo del “maratón del sismo”, un testimonio de la fortaleza de sus habitantes.

La génesis de esta tradición se remonta al 25 de septiembre de 1983, con una ruta inaugural del Autódromo Hermanos Rodríguez al Monumento a la Revolución. Convocó a 7 mil 500 participantes, incluyendo cerca de 500 mujeres. Casimiro Reyes, marino de la Armada de México, y María del Carmen Cárdenas fueron los primeros ganadores. Detrás de esta iniciativa estuvo Sandalio Sainz de la Maza, entonces director de Promoción Deportiva del Distrito Federal, quien visualizó una competencia de larga distancia sin precedentes locales.

La evolución posterior convirtió esa propuesta en una carrera con presencia permanente en el calendario deportivo. Este 30 de agosto, el Maratón de la Ciudad de México volverá a las calles capitalinas para celebrar su edición número 43, reafirmando su lugar en la historia y el corazón de la ciudad.

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JVR