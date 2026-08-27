Impulsa Brugada autonomía económica de las mujeres con Capital Semilla

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó más de 2 mil 830 apoyos del Capital Semilla como parte del programa Autonomía Económica de las Mujeres, el cual representa una nueva política pública para garantizar la autonomía económica de las mujeres, mediante apoyos no reembolsables, acompañamiento técnico y capacitación que permitan convertir proyectos productivos en negocios sólidos y sostenibles.

Durante la entrega de apoyos a beneficiarias de este programa, destacó que el objetivo no es únicamente otorgar recursos económicos, sino acompañar a las mujeres durante el proceso de emprendimiento, para que puedan fortalecer sus capacidades, consolidar sus negocios y convertirse en verdaderos agentes económicos de la Ciudad de México. Subrayó que el programa fue diseñado para evitar que las mujeres emprendan endeudándose y, en cambio, tengan un capital inicial que les permita poner en marcha sus proyectos sin la obligación de devolver el recurso.

Desde el Museo del Sitio del Antiguo Hospital Concepción Béistegui, adelantó que este año Capital Semilla cuenta con una inversión de 100 millones de pesos para impulsar 4 mil proyectos productivos, mientras que actualmente 2 mil 830 mujeres, correspondientes a las dos primeras generaciones, ya reciben apoyos de 25 mil pesos no reembolsables.

Brugada Molina señaló que, una vez que los negocios se consoliden, las beneficiarias podrán acceder a nuevas líneas de crédito de entre 10 mil y 100 mil pesos, adaptadas a las necesidades de cada emprendimiento. Por ello, enfatizó que el acompañamiento será un componente fundamental del programa, por lo que las beneficiarias contarán con asesoría técnica para diseñar, administrar y fortalecer sus negocios. “No queremos un programa en el que se da un dinero y ya no nos volvemos a ver”, sostuvo.

En este sentido, llamó a las mujeres a diversificar sus proyectos y atreverse a explorar nuevas actividades productivas más allá de los emprendimientos tradicionales.

“No sólo extendamos lo que hacemos en casa ahora, para vender. Piensen en más”, convocó, al plantear la necesidad de impulsar pequeñas fábricas, productos y servicios que respondan a las necesidades de la ciudad.

Clara Brugada explicó que Capital Semilla forma parte de una política integral que busca combatir tres desigualdades: la económica, la violencia de género y la desigualdad en los cuidados, a través de las denominadas 3R´s de la autonomía: Recursos, Redes y Redistribución.

Sostuvo que la autonomía económica también constituye una herramienta para enfrentar la violencia de género, pues contar con ingresos propios permite a las mujeres tomar decisiones con mayor libertad y romper relaciones de dependencia.

“Queremos mujeres libres para emprender, libres para decidir, libres para construir patrimonio y generar ingresos; libres para elegir el rumbo de sus vidas y libres de violencia”, expresó.

Añadió que ninguna mujer debería permanecer en una relación violenta por carecer de recursos económicos para salir adelante, por lo que el fortalecimiento de su autonomía debe ser una prioridad de las políticas públicas. Por ello, resaltó que Capital Semilla se articula con la construcción del Sistema Público de Cuidados, que contempla infraestructura y servicios para liberar tiempo de las mujeres y generar condiciones para que puedan estudiar, trabajar, emprender y desarrollarse plenamente.

Asimismo, la mandataria capitalina anunció que hacia finales de año se realizará un gran encuentro para reunir a las beneficiarias y mostrar los productos y servicios desarrollados, con el propósito de demostrar que los proyectos apoyados pueden convertirse en negocios exitosos. “Cuatro mil nuevos productos o servicios; 4 mil sueños hechos realidad; 4 mil mujeres que echarán a volar sus sueños y lo harán realidad, porque durante siglos, el dinero, la propiedad, el patrimonio y el crédito tuvieron rostro masculino. Hoy, la transformación tiene rostro de mujer”, concluyó.

La coordinadora General del Programa de Autonomía Económica de las Mujeres, de la Secretaría de las Mujeres, María Elena Esparza, indicó que se han recorrido 32 Territorios de Paz y ha integrado a la mayor diversidad de mujeres; 8 de cada 10 son jefas de hogar; 49 por ciento tiene responsabilidades de cuidados; 10 por ciento pertenecen a pueblos originarios; 11 por ciento tienen alguna discapacidad, y 12 por ciento son adultas mayores. Entre las beneficiarias también hay madres buscadoras, mujeres afrodescendientes y de la diversidad sexual.

La funcionaria refirió que trabajaron con el INJUVE para integrar a madres solteras jóvenes; con CEPI para brindar apoyo a artesanas indígenas, con SEDECO para enseñarles a registrar sus marcas ante el IMPI, y con Participación Ciudadana de la SSC para sumar a mujeres de Reconecta con la Paz y Alto al Fuego. Entre los giros de negocio destaca la bisutería, belleza, alimentos, cursos para las infancias con discapacidad, producción de flores nativas y comestibles, máquinas expendedoras de líquidos de limpieza, entre otros.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, destacó que el programa Capital Semilla para la Autonomía Económica de las Mujeres, recoge la visión de la jefa de Gobierno, al combatir de forma estructural la desigualdad que padecen las mujeres y otorgar libertad para impulsar su futuro y concretar sus sueños.

La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Silvia Morimoto, destacó que Capital Semilla representa mucho más que un apoyo económico, pues brinda a las mujeres herramientas, capacitación y acompañamiento para convertir sus ideas en proyectos, fortalecer sus negocios y ampliar sus oportunidades con ingresos propios tiene mayor libertad para tomar decisiones sobre su vida y futuro.

La directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), Carmen Rodríguez Armenta, destacó que el conocimiento adquirido por las mujeres en la escuela, el trabajo y la vida cotidiana debe ser reconocido, por lo que celebró la colaboración con la Escuela de Autonomía Económica y señaló que la autonomía económica representa libertad y capacidad para tomar decisiones, además de contribuir a construir referentes para las nuevas generaciones. Asimismo, informó que entregarán insignias a las participantes como reconocimiento por los cursos y la evaluación realizada.

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