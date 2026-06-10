Sheinbaum podría elegir GAM para impulsar la agenda social del Mundial 2026.

A menos de 24 horas del silbatazo inicial del Mundial 2026, en el ámbito político capitalino crece la expectativa sobre una posible visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Gustavo A. Madero, una de las alcaldías que más recursos ha destinado para acercar la Copa del Mundo a la ciudadanía.

La demarcación gobernada por Janecarlo Lozano forma parte de un reducido grupo de gobiernos locales que decidieron complementar la estrategia oficial de la Ciudad de México con actividades propias de gran formato.

El principal atractivo será el Estadio GAM 2026, un espacio temporal instalado en la explanada alcaldía donde se transmitirán los encuentros mundialistas y se desarrollarán actividades culturales, deportivas y recreativas.

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La iniciativa responde a una visión que busca convertir al Mundial en una experiencia accesible para todos los sectores sociales, especialmente para quienes no tendrán la posibilidad de acudir a los estadios.

Con este escenario y el flujo turístico que genera la Basílica de Guadalupe, GAM aparece como una de las sedes con mayor potencial para concentrar actividades de relevancia durante el torneo.

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JVR