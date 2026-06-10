Mundial 2026: ¿En qué museos de la CDMX podrás ver la inauguración y primer partido?

Instalación escultórica Tribunas, del colectivo Tercerunquinto, en el Museo Jumex, se habilitará para ver los partidos del Mundial

La fiebre mundialista se extiende también al ámbito cultural, pues los museos Jumex y Anahuacalli transmiten este jueves la inauguración de la Copa FIFA 2026 y el primer partido entre México y Sudáfrica. El primero convertirá la instalación escultórica Tribunas, del colectivo Tercerunquinto, en un espacio para disfrutar del futbol y, el segundo, abrirá sus puertas para que los aficionados disfruten de la justa deportiva, entre música, gastronomía y hasta la rifa de un vuelo a Estambul.

“Habrá una pantalla gigante, vamos a tener sombrillas para que la gente se resguarde del sol, vamos a tener una serie de actividades, sorpresas, vamos a rifar un vuelo a Estambul, vamos a tener música. Va a ser en realidad toda una fiesta, en donde lo que queremos es convivir todos, que la gente se sienta muy a gusto. Es una fiesta familiar”, detalló a La Razón Teresa Moya Malfavón, directora del Museo Anahuacalli.

La entrada será gratuita y se abrirán las puertas a las 10:30 horas. A las 11:30 se enlazarán para la transmisión de la inauguración y luego a las 13:00 podrán seguir el partido. Habrá también sitios para consumir alimentos, que tendrán un costo; por cada uno les darán un pasaporte, que será su boleto para participar en la rifa.

La directora del recinto concebido por el muralista Diego Rivera consideró que el “arte, la cultura y el deporte van de la mano”, por eso quisieron sumarse a la fiesta mundialista.

“En México hay una gran pasión por el futbol. Qué padre que la gente pueda tener una experiencia así en un espacio tan único, tan icónico, tan mexicano como el Museo Anahuacalli. Nos pareció que se conjugaban cosas muy importantes para realizar esta transmisión. Fue por eso que decidimos transmitir los partidos”, explicó.

Y es que en el inmueble Diego Rivera hizo un homenaje al juego de pelota en la explanada, donde hay un aro. Además, piezas prehispánicas de su colección remiten a esta actividad.

El Museo Anahuacalli transmitirá los partidos del Mundial y en cada evento habrá sorpresas y regalos para los asistentes. “Vamos a transmitir siete partidos; va a depender mucho del avance de la Selección Mexicana; entre más avance, más transmisiones”, comentó y auguró el triunfo de los jugadores nacionales en el partido de este jueves: “¡México va a ganar!”.

Teresa Moya Malfavón señaló que, al estar cerca del Estadio Ciudad de México, esperan una notable afluencia de visitantes durante el tiempo que dure el Mundial.

El Museo Jumex habilitará un espacio para disfrutar del futbol ı Foto: Armando Armenta/La Razón

Por su parte, el Museo Jumex enlazará arte y pasión pambolera, pues Tribunas será el espacio donde el público pueda disfrutar de la transmisión de la inauguración y el partido.

“Esperamos la asistencia de unas 350 personas, que es la capacidad de la instalación frente a la pantalla, pero en caso de que sean más, también podemos habilitar la terraza; no sabemos la reacción del público, pero esperamos que atraiga a los transeúntes de la zona”, dijo a este diario Kit Hammonds, director del recinto.

Comentó que ya se instaló una pantalla en la plaza que forma parte del Fan Fest y Host City CDMX. “Vamos a presentar todos los partidos a través de ViX y Televisa; es una oportunidad para ver los partidos en un espacio público y, obvio, el primer partido es el clave; todos están bienvenidos”, afirmó.

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