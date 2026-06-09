Teotihuacán renueva espacios y estrena museo por el Mundial

A tres días de la Copa Mundial FIFA se presentaron las renovaciones en la zona arqueológica de Teotihuacán, que estrena el Museo de la Grandeza Teotihuacana, nuevas museografías, taquillas, andadores y pórticos de acceso con una inversión de 37 millones de pesos. Durante el periodo que durará la justa deportiva proyectan entre 60 y 70 mil visitantes, aseguró ayer Antonio Huitrón Santoyo, coordinador nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Mejoran la experiencia │ Se hicieron cambios en áreas de atención al público. ı Foto: David Patricio|La Razón

“Hace más de 30 años, Teotihuacán no tenía una inversión de esta naturaleza. Ésta es una parte de muchas que vamos a seguir trabajando, no sólo en Teotihuacán, sino en otras zonas y museos. Había cosas que urgían, las taquillas, que eran una casita de lámina donde estaban los vigilantes. Nos parecía importante que tuvieran un lugar digno. Fuimos poniendo lugares de sombra, porque la gente necesita donde sentarse”, destacó al inicio del recorrido Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal.

El Dato: DURANTE el recorrido de ayer, se invitó a 34 locatarios de Teotihuacán a visitar el nuevo museo; algunos externaron su preocupación sobre la disminución de ventas.

Una de las salas del Museo de la Grandeza Teotihuacana, ayer. ı Foto: David Patricio|La Razón

Resaltó que hay puntos de WiFi para hacer recorridos especiales; sin embargo, ayer todavía no estaban activos.

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El Museo de la Grandeza Teotihuacana, un espacio que durante 20 años estuvo cerrado y se renovó de manera integral, ahora exhibe 174 piezas, de las cuales 150 se muestran por primera vez al público.

“Es un museo importante, ya que la mayoría de las piezas salieron de los proyectos y salvamentos que se han hecho en la última década. Está representada la característica de la cultura teotihuacana; podemos ver cajetes, vasos, piezas que usaban los teotihuacanos; casi todos son de ofrendas. Hay piezas de fuera de la zona arqueológica”, explicó la arqueóloga Claudia López Pérez.

Mejoran la experiencia │ Se hicieron cambios en áreas de atención al público. ı Foto: David Patricio|La Razón

Hay piezas que proceden de la Pirámide de la Luna (figurillas y esculturas rituales), de la Pirámide del Sol o del Templo de Quetzalcóatl (un pectoral con la representación de un maxilar).

El museo, que tuvo una inversión de siete millones de pesos, busca ser una experiencia inmersiva previa al recorrido por las pirámides, agregó Juan Manuel Garibay, coordinador Nacional de Museos y Exposiciones. Algo que llamó la atención en este espacio y en la nueva propuesta museográfica de los museos de la Cultura Teotihuacana y el de Murales Teotihuacanos, “Beatriz de la Fuente”, es que las piezas exhibidas ya no tienen una ficha técnica que explique de dónde provienen o de qué periodo son.

Mejoran la experiencia │ Se hicieron cambios en áreas de atención al público. ı Foto: David Patricio|La Razón

Juan Manuel Garibay aseguró que esta propuesta responde al poco tiempo que los visitantes dedican a sus recorridos y dijo que próximamente habría códigos QR para consultar información más detallada de las figuras prehispánicas.

“Inicialmente queremos ofrecer una perspectiva de comprensión cromática y plástica, esta información va a estar disponible con QR”, explicó.

8 mil visitantes al día llega a tener la zona arqueológica

Pieza prehispánica que se muestra en el nuevo espacio que se abrió. ı Foto: David Patricio|La Razón

En el Museo de la Grandeza Teotihuacana, el recorrido se complementa con la exposición temporal Hule ritual. Pelotas milenarias, dedicada a los hallazgos registrados en El Manatí, Veracruz.

“Esta pelota tiene más de tres mil 600 años; para nosotros era importante presentar en el contexto del Mundial un hallazgo que hizo el INAH en el sur de Veracruz, en el Manatí, lugar sagrado para los olmecas. Los arqueólogos han encontrado tres mil juegos de pelota; se produjeron miles de pelotas de hule, pero sólo se conservan 30. El hallazgo más importante es el de Veracruz”, resaltó Thalía Velasco, coordinadora de Conservación del INAH.

Por su parte, en el Museo de Murales Teotihuacanos, “Beatriz de la Fuente”, algunos de los cambios fueron el color de las paredes, a las que se les añadió un rojo característico de la región, nueva luminaria y se cambiaron algunas piezas del lugar. Y en el de la Cultura Teotihuacana se cambiaron las cédulas, más de 200 luminarias se renovaron y la maqueta monumental recibió una atención museográfica en el piso y el sendero de cristal. Se espera que en una próxima etapa se renueven otros rubros, como las cámaras de seguridad.

“Era un estado esencial que permitía la visita al museo, pero que ya necesitaba una actualización conceptual. La expresividad museológica y museográfica requería actualizarse”, señaló el arqueólogo Jesús Torres Peralta.

Mejoran la experiencia │ Se hicieron cambios en áreas de atención al público. ı Foto: David Patricio|La Razón

Respecto a la seguridad de la zona arqueológica de Teotihuacán, Omar Vázquez Herrera, director del INAH, indicó que se encargan de esta área 70 elementos de la Guardia Nacional, quienes hacen rondines en el interior del sitio, en las puertas de acceso y en el perímetro protegido. Además, hay 69 custodios especializados del instituto y 20 elementos de la Policía auxiliar.

Rescate de Pirámide de la Serpiente Emplumada

| Por Adriana Góchez |

ESTE AÑO se concluirá el proyecto ejecutivo actualizado y el siguiente año comenzarán los trabajos de rehabilitación de la Pirámide Emplumada, aseguró ayer en conferencia de prensa en la zona arqueológica de Teotihuacán, Omar Vázquez Herrera, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“El siguiente año estaremos ya ejecutando los trabajos”, dijo el director. Mientras que Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, prometió: “El monto que sea necesario lo va a tener; sin embargo, hay una actualización de costos. Se había hablado de que habíamos recibido una donación; era una idea, no se recibió, pero eso no significa que no se va a atender. Ese anteproyecto está en actualización y revisión. Si cuesta 50 (millones de pesos), 70, vamos a contar con la inversión necesaria para atenderlo como parte de la conservación”.

Vázquez Herrera detalló que el estado de conservación se encuentra estable y se le ha dado el mantenimiento necesario. “En los últimos siete años hemos estado muy preocupados; hay un proyecto de conservación del edificio”, externó.

Pirámide de la Serpiente Emplumada, en 2021. ı Foto: Especial

“Los restauradores estamos haciendo el diagnóstico de los bienes muebles, de los acabados arquitectónicos, para que en el proceso del proyecto que se va a realizar de intervención, podamos asegurar la conservación de la pintura y en una siguiente etapa hacer la intervención de los bienes muebles”, agregó Thalía Velasco, coordinadora de Conservación del INAH.

Se realizaron estudios complementarios para el proyecto ejecutivo con el fin de definir el sistema de cimentación.

En 2021, Diego Prieto, entonces director del instituto, dijo que había procesos “cada vez más acelerados de arenización, disgregación, filtraciones, manchas de humedad, fracturas, pérdidas de color y de elementos arquitectónicos”.