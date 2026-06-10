Tesoros del futbol mundial, por primera vez en México

UN BALÓN de cuero, usado en una final en Inglaterra en 1888.

La corona que se le otorgó a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, al anotar su gol número mil, el balón que usó Kylian Mbappé en la primera final de Champions que ganó el París Saint-Germain, así como la camiseta con la que Diego Armando Maradona anotó el “Gol del siglo” en el Mundial de México en 1986, son algunas de las piezas emblemáticas que se reúnen por primera vez en nuestro país en la exposición Objetos de leyenda: Momentos icónicos en la historia del futbol que presenta el Museo Jumex.

La muestra es resultado de una colaboración entre el Museo Jumex y el 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum y

reúne 16 objetos significativos que cuentan la historia de este deporte, destacando también los momentos decisivos del balompié desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta su consolidación como una de las mayores fuerzas sociales y culturales del planeta.

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LA CORONA que conmemora el gol 1,000 de Pelé. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Entre las piezas resaltan objetos vinculados a figuras legendarias como ‘O Rei’ Pelé y Diego Armando Maradona, que muestran cómo el futbol se ha entrelazado profundamente con la identidad nacional y la emoción colectiva. También se incluyen objetos de estrellas contemporáneas como Lionel Messi, David Beckham y Kylian Mbappé, cuyas trayectorias reflejan el alcance global que ha logrado el deporte.

Asimismo, la muestra incorpora una mirada a la inclusión a través de la presencia de Honey Thaljieh, la primera y única mujer futbolista palestina representada en la exposición, cuya historia simboliza la capacidad del futbol para ampliar el acceso al juego.

Durante la inauguración, Abdulla Al Mulla, director del 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, contó a La Razón la relevancia de que esta exhibición llegue por primera ocasión a México.

“México en sí mismo es histórico. Tiene una gran historia y una gran cultura milenaria. Eso es lo que lo hace único. Además, México ha sido sede de muchos eventos importantes, como los Juegos Olímpicos y ya dos veces de una Copa Mundial. El pueblo mexicano ama y disfruta el deporte, pero sobre todo el futbol”, explicó.

LOS TACHONES que usó Maradona en 1977. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Agregó que la exposición no sólo busca acercar al público a objetos históricos, sino también fortalecer los vínculos culturales entre ambas naciones a través de una pasión compartida. “Es importante preservar estos objetos porque el futbol es el deporte número uno en México, al igual que en Qatar. Esta muestra tiene un gran valor para los visitantes y también es una oportunidad para fortalecer nuestra relación bilateral”, dijo Al Mulla.

La exhibición es una oportunidad para contemplar piezas que marcaron algunos de los episodios más memorables del futbol y comprender cómo ha trascendido las canchas para convertirse en un lenguaje entre culturas.