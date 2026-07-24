Dedican muestra al patrimonio medieval serbio en peligro

PARTE de lo que se exhibe en el recinto capitalino.

CUATRO monasterios medievales de Serbia, inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial e identificados como monumentos en peligro por la UNESCO, podrán recorrerse en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en la Ciudad de México gracias a la tecnología. A través de una vitrina led, espacios de realidad aumentada y nube de puntos, se apreciará su arte, arquitectura e historia.

Lo anterior, en la exposición Patrimonio medieval serbio en peligro, que se inauguró ayer y que busca concientizar sobre la urgencia de la preservación de estos monasterios que representan el arte bizantino tardío, el cristianismo ortodoxo serbio y la arquitectura románica-gótica.

“Son testimonios de la vida espiritual y artística en la región de los Balcanes en la Edad Media, un patrimonio que plantea importantes desafíos y responsabilidades para su preservación”, se destacó en un comunicado.

El público podrá admirar las recreaciones del Monasterio de Dečani, donde se ubica el mausoleo del rey Stefan Dečanski, y el Monasterio Patriarcal de Peć, conformado por cuatro iglesias con cúpula, ornamentadas con pinturas murales.

Asimismo, el Monasterio de Gračanica, con cinco cúpulas escalonadas sobre una planta de cruz y su estilo paleólogo-gótico, y la Iglesia de Nuestra Señora de Ljeviš, que resalta por sus frescos de estilo paleólogo-bizantino.

Tras el conflicto en Kosovo y Metohija en 1999, iglesias y monasterios serbios fueron profanados, dañados o destruidos en su totalidad.

La exposición, que también se mostró en Bucarest, llega a la capital del país a 20 años de que los monasterios medievales serbios fueron incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, “debido a las dificultades en su gestión y conservación derivadas de la inestabilidad política de la región”, indicó la UNESCO.

La muestra estará abierta hasta octubre en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo.

Patrimonio medieval serbio en peligro

Cuándo: hasta el mes de octubre

Dónde: Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13, Centro Histórico)

Horarios: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Entrada libre