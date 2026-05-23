Copa Mundial y dos conciertos

Transcurre mayo con lluvias imprevistas y calores agobiantes: preámbulo de la Vigésima Tercera Edición de la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, que se desplegará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México. Primera vez que se otorga la sede a tres países. México, primera nación en organizar tres Copas del Mundo (después de 1970 y 1986); Estados Unidos, el sexto en albergar al menos dos certámenes (tras 1994); y Canadá, asiento por primera vez. Mes en que la Ciudad de Mexico abriga dos importantes conciertos musicales: Etienne Charles Creole Quartet/ New York Jazz All Stars 2026 y Homenaje a Luis Gasca y Gabriel Hernández: dos pilares del Jazz Latino. Urbe cosmopolita que siempre tiene una marquesina cultural sorprendente bajo el lema: Ciudad de México: Capital de la Transformación.

Concierto de Etienne Charles Creole Quartet: propuesta vibrante que explora las raíces, migraciones y conexiones de la música afrocaribeña a través del lenguaje del jazz contemporáneo. Dirigido por el trompetista y percusionista Etienne Charles, el ensamble traza un puente entre tradición e innovación, integrando ritmos de calipso, sonoridades de carnaval y una visión moderna de la improvisación. Música de rigor histórico y energía contemporánea de uno de los instrumentistas más singulares del jazz actual.

Completan el ensamble: saxofonista Diego Rivera, de origen chicano, figura destacada en la escena del jazz en Estados Unidos: sonido cálido, profunda conexión con la tradición y una gran capacidad narrativa en la improvisación; Laesio Littlejohn, bajista versátil y creativo, reconocido por su solidez rítmica y sensibilidad musical; y Harvel Nakundi, dinámico baterista, quien se distingue por su energía, precisión y riqueza prosódica con influencias de jazz moderno, música africana y otras tradiciones acompasadas. Tercera gala del Ciclo New York Jazz All Stars 2026, que tiene lugar este sábado 23 de mayo a la 19:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza iris.

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Concierto Luis Gasca y Gabriel Hernández: Homenaje en Vida a dos Pilares del Jazz Latino. Luis Gasca, quien fuera trompetista de Janis Joplin y Carlos Santana; y Gabriel Hernández, pianista del Buenavista Social Club, Lila Downs y Susana Zavaleta, entre otros instrumentistas de la música contemporánea. Trascendental evento que acoge el Salón Los Ángeles el próximo sábado 30 de mayo a las 19:00 horas. Propuesta que integra la riqueza del jazz, la salsa, el bolero y el blues: la audiencia será testigo de un diálogo vivo en un espacio donde la sabiduría de los maestros se entrelaza con la energía de jóvenes talentos, creando una complicidad que sólo los años de escenarios y vivencias compartidas pueden forjar. /La elección del Salón Los Ángeles para este tributo no es casual: recinto emblemático, catedral del ritmo en México, próximo a cumplir un siglo de existencia, manifestante de la evolución cultural del país por casi 90 años. La mística de este espacio histórico converge con la categoría de los agasajados, Luis Gasca y Gabriel Hernández, bautizando esta fecha en un hito para la cultura mexicana. 30 de mayo de 2026. /Lugar: Salón Los Ángeles (Calle Lerdo 206, Guerrero, CDMX). /Géneros: Jazz Vocal & Instrumental, Post-Bop & Fusión // Música Cubana, Salsa, Jazz.

Concierto de Etienne Charles Creole Quartet ı Foto: Especial

Concierto de Etienne Charles Creole Quartet

Ciclo New York Jazz All Stars 2026

Cuándo: Sábado 23 de mayo, 2026

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Centro Histórico, CDMX

Horario: 19:30 horas