Galardonan a Janecarlo Lozano por los EDEN’ES, parques gratuitos para las familias de la GAM

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, fue galardonado a nivel nacional por sus políticas de infraestructura social.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, ha sido galardonado con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la revista Alcaldes de México. El reconocimiento, en la categoría de Recuperación de Áreas Verdes, destaca la creación de los EDEN’es (Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez), un innovador modelo que convierte parques y espacios públicos en centros gratuitos de recreación, deporte y convivencia familiar para los habitantes de la alcaldía.

Este modelo representa una estrategia integral que combina la recuperación de espacios públicos, una significativa inversión en infraestructura y el fomento del bienestar social. Los EDEN’es fueron concebidos para ofrecer atracciones que usualmente tendrían un costo, pero que en Gustavo A. Madero son completamente gratuitas para todas las familias.

En tan solo año y medio, la administración maderense ha logrado recuperar 85 mil metros cuadrados de áreas verdes. Estos se distribuyen en tres grandes parques: EDEN Mestizaje, EDEN Juventino Rosas y EDEN Naturaleza, los cuales reciben a más de 200 mil personas cada mes, consolidándose como puntos de encuentro y esparcimiento.

Entre las atracciones disponibles en estos espacios se encuentran tirolesas, areneros, carruseles, una pista de hielo, trenecitos, muros para escalar con caída libre, pistas BMX y parques caninos. Además, cuentan con áreas deportivas, culturales y de convivencia, garantizando opciones para todas las edades e intereses.

La recuperación de estos espacios forma parte de una inversión más amplia en infraestructura pública. Durante 2025, Gustavo A. Madero destinó 3 mil 93.5 millones de pesos a obra pública, la mayor inversión registrada entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México, demostrando un compromiso firme con el desarrollo urbano y social.

A esta inversión se suman 90 kilómetros de Senderos de Paz construidos en el mismo periodo. Estos senderos buscan recuperar calles, mejorar la iluminación y generar entornos más seguros para los vecinos, contribuyendo a una mejor calidad de vida en la demarcación.

La administración de Janecarlo Lozano ha anunciado que el modelo de los EDEN’es continuará expandiéndose. Se planean cuatro nuevos espacios: EDEN Acuático, EDEN Tecnológico, DINOEDEN e EDEN Invernal, con el objetivo de ampliar la oferta de espacios públicos de calidad y acercar nuevas experiencias recreativas a niñas, niños, jóvenes y familias, sin importar su condición económica.

“El acceso a espacios dignos, seguros y de calidad debe ser un derecho y no un privilegio”, ha señalado la administración, subrayando su apuesta por convertir la recuperación de parques y áreas verdes en una política social y de prevención. Esta visión busca fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas de desarrollo y esparcimiento para todos los ciudadanos.

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JVR