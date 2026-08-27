Cae El Lápiz de La Anti-Unión en el Casco de Santo Tomás; difunden en redes video de la detención

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) realizaron la detención tras patrullajes preventivos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a dos hombres y a una mujer en la colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo, en posesión de un arma de fuego corta y un kilogramo de aparente mariguana. Este jueves, se difundió en redes sociales el video de la captura.

De acuerdo con cruces de información, uno de los implicados fue identificado como Dairon Daniel N, alias “El Lápiz”, presunto integrante del grupo delictivo “La Anti-Unión”, quien previamente fue sacado por sus acompañantes del hospital Rubén Leñero tras recibir una intervención quirúrgica por impactos de bala en ambas piernas.

La captura ocurrió durante un patrullaje preventivo orientado al combate de delitos de alto impacto en la intersección de la calle Manuel Carpio y la avenida De los Maestros.

En el lugar, los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México observaron un automóvil color vino estacionado con las ventanas abiertas y permiso provisional, desde cuyo interior se expedía un olor característico a mariguana.

Al aproximarse, los policías constataron que la conductora y el copiloto fumaban cigarrillos elaborados de forma artesanal.

#Nacional | 🚨👮‍♂️ Policías de la SSC CDMX detuvieron a Dairon Daniel “N”, alias “El Lápiz”, señalado como presunto integrante de la AntiUnión, junto con dos personas más en la colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

📹 De acuerdo con el reporte, “El Lápiz” habría… pic.twitter.com/7IemklND4P — Álvaro Obregón Digital 🇲🇽🫶🏼 (@_AOdigital) August 28, 2026

Durante la aproximación, los agentes identificaron en los asientos traseros a un joven que portaba férulas en ambas extremidades inferiores, el cual había sido retirado momentos antes del centro hospitalario cercano.

Ante la presunción de un hecho delictivo, se ejecutó una revisión preventiva a los ocupantes del vehículo, en la cual se hallaron 15 bolsitas y aproximadamente un kilogramo de un vegetal verde y seco, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Tras el hallazgo, la mujer de 30 años de edad y los hombres de 25 y 20 años —entre ellos Laura Dalila N y José Eduardo N— fueron aprehendidos en el sitio.

Los oficiales les leyeron sus derechos de ley y los presentaron, junto con el vehículo y los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para la determinación de su situación jurídica.

“La Anti-Unión” mantiene una disputa territorial con otro grupo delictivo y se encuentra vinculada a actividades ilícitas como la venta y distribución de narcóticos, extorsión y homicidio en la entidad.

El video que circula en redes sociales muestra cómo los oficiales someten a los ahora detenidos para llevarlos ante las autoridades competentes.

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JVR