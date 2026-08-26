México descarta riesgo inminente en Mexicali

Decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo en Mexicali, el pasado 19 de agosto.

El Gabinete de Seguridad federal de México aseguró que, hasta ayer, no contaba con elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población de Mexicali, después de la alerta emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana ante una posible amenaza o ataque en la capital de Baja California. Como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron patrullajes y vigilancia en puntos estratégicos durante esta jornada.

Canadá también actualizó su recomendación oficial de viaje para México e incorporó el aviso estadounidense a su propio comunicado. Ottawa pidió a sus ciudadanos en Mexicali evitar edificios gubernamentales y buscar refugio ante cualquier incidente.

La modificación no elevó el nivel regional de riesgo para Baja California ni colocó a la entidad entre las zonas donde aconseja evitar viajes no esenciales.

El Dato: El comando Norte de EU reconoció las acciones del Gobierno mexicano contra Los Rusos y señaló que estas acciones contribuyen a reducir el tráfico ilícito en la frontera.

Poco antes de la medianoche del lunes, Washington suspendió las actividades de su personal en Mexicali y los desplazamientos oficiales hacia la ciudad por información relacionada con una amenaza inminente. El comunicado consular no detalló el origen del posible riesgo y tampoco identificó responsables ni precisó objetivos concretos.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la advertencia podría estar relacionada con una serie de comunicaciones por radio de Los Rusos, que agencias de seguridad estadounidenses habrían intervenido y descifrado. De acuerdo con los mensajes, la célula criminal buscaría represalia tras el decomiso de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo en Mexicali.

El aseguramiento al que hacen referencia las supuestas comunicaciones interceptadas ocurrió el pasado 19 de agosto en un inmueble del fraccionamiento Hacienda del Bosque. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo confirmó un día después. El operativo permitió localizar más de cuatro millones de dosis de fentanilo, además de un arma corta, un cargador, un vehículo y una cuatrimoto. La acción derivó de trabajos de inteligencia e intercambio de información con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Los Rusos forman parte del Cártel de Sinaloa y, de acuerdo con la DEA, controlan el corredor de tráfico de drogas de Mexicali. La agencia identifica como líder a Juan José Ponce Félix, integrante de la facción leal a Ismael El Mayo Zambada. Estados Unidos ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena. Las autoridades de ese país atribuyen a su organización el traslado de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia territorio estadounidense, así como el retorno de ganancias a México.

Desde el Gobierno federal, las instituciones de seguridad mantienen intercambio de información con sus contrapartes estadounidenses para revisar los datos que motivaron el aviso. El despliegue preventivo incluye personal operativo y áreas especializadas de inteligencia e investigación de los tres órdenes de gobierno.

Mientras siguen las acciones de vigilancia, el Gabinete pidió conservar la calma, consultar fuentes oficiales, evitar difundir versiones no confirmadas y recordó que el 911 permanece disponible para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.

MEDIDAS A TOMAR

Recomendaciones del gobierno estadounidense.