Dan prisión preventiva a Diego Sebastián ‘N’ y a cómplice por multihomicidio en Atizapán

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que una jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra ambos imputados por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa e hija, su mascota y una trabajadora doméstica, ocurrido el pasado 1 de septiembre en municipio de Atizapán de Zaragoza.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial concedió la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que será hasta el próximo miércoles 9 de septiembre cuando se determine si ambos imputados son vinculados a proceso.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

Diego Sebastián “N”, con nacionalidad a argentina, es acusado de los delitos de homicidio calificado en agravio de Jonathan Meléndez, de 38 años; así como de homicidio calificado en agravio de la esposa del músico, Ana Paula Barragán, de 35 años, y de su hija Sofía, de apenas 3 años.

Asimismo, enfrenta acusaciones por interrupción del embarazo, debido a que Ana Paula tenía cuatro meses de gestación al momento del crimen, y crueldad animal por presuntamente asesinar a Nala, la mascota de la familia, una perra una golden retriever de aproximadamente dos años.

Gerardo “N” es acusado de los mismos delitos, con excepción de crueldad animal.

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