Canadá incorpora alerta de EU por Mexicali; México descarta riesgo inminente

El Gabinete de Seguridad informó que no existen hasta ahora elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población de Mexicali, después de la advertencia emitida por el gobierno de Estados Unidos ante una posible amenaza en la capital de Baja California. Como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron patrullajes y vigilancia en puntos estratégicos.

Canadá también actualizó este martes 25 de agosto su recomendación oficial de viaje para México e incorporó expresamente el aviso estadounidense. El gobierno canadiense pidió a sus ciudadanos que se encuentren en Mexicali evitar edificios gubernamentales y buscar refugio ante cualquier incidente.

Poco antes de la medianoche, Washington suspendió las actividades de su personal en Mexicali y los desplazamientos oficiales hacia esa ciudad debido a información sobre una amenaza. El aviso consular no precisó el origen del posible riesgo, identificó responsables ni señaló algún objetivo concreto.

Desde México, las instituciones de seguridad mantienen contacto con sus contrapartes estadounidenses para revisar los datos que motivaron la advertencia y determinar si existen indicios que requieran acciones adicionales. El despliegue preventivo incluye capacidades operativas, áreas de inteligencia y equipos de investigación de los tres órdenes de gobierno.

A diferencia de Estados Unidos, Canadá no modificó el nivel regional de riesgo para Baja California. Su recomendación general mantiene para México la instrucción de ejercer un “alto grado de precaución” por los niveles de actividad criminal y secuestro, mientras la entidad fronteriza no figura entre las zonas para las cuales Ottawa aconseja evitar viajes no esenciales.

Mientras continúa el intercambio de información bilateral, el Gabinete pidió a los habitantes conservar la calma, consultar fuentes oficiales y evitar versiones sin confirmar. Las autoridades recordaron que el 911 permanece disponible para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/43Qwwxr7O1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 25, 2026

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FGR