EU emite alerta de seguridad en Mexicali y suspende actividades de funcionarios

Las representaciones diplomáticas de Estados Unidos vigilan de cerca el desarrollo de la situación operativa en el norte del país.

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos y suspendió las actividades de su personal y los traslados hacia Mexicali, programados para este martes 25 de agosto, tras detectar información sobre una potencial amenaza de seguridad en la capital bajacaliforniana.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la restricción de movilidad aplica de forma temporal durante la jornada de este martes.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha especificado el origen o la naturaleza de la amenaza, el objetivo de la misma ni identifica a posibles grupos responsables.

La advertencia diplomática se emite cinco días después de un operativo conjunto entre la Administración de Control de Drogas (DEA) y fuerzas de los tres órdenes de gobierno en México.

En dicha acción se intervino un inmueble atribuido a Los Rusos, donde las autoridades aseguraron 120 kilos de fentanilo, armamento y vehículos.

Pese a la proximidad de los eventos, las autoridades norteamericanas no han confirmado un vínculo directo entre el decomiso y el aviso emitido.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

Finalmente, las autoridades de Estados Unidos exhortaron a sus ciudadanos a acatar de manera puntual las indicaciones de las autoridades policiales locales, dar seguimiento a las actualizaciones informativas a través de medios de comunicación locales y mantener un estado de alerta constante respecto a cualquier cambio en el entorno inmediato.

Refuerzan seguridad en Mexicali, Baja California

Ante la alerta emitida por Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instruyó el reforzamiento de los patrullajes y la presencia de las fuerzas de seguridad en Mexicali para salvaguardar el orden público y brindar tranquilidad a la población local.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana del estado, general Laureano Carrillo, informó que las corporaciones estatales y federales aplican protocolos preventivos de contención.

En las tareas de vigilancia participan la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Municipal.

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JVR