Morena ya trabaja en blindar candidaturas frente al crimen organizado: Bayardo

Rosa María Bayardo, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Colima

La recién designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Colima, Rosa María Bayardo, aseguró que Morena ya trabaja en mecanismos para blindar a sus candidatos frente a posibles vínculos o presiones del crimen organizado rumbo a las elecciones de 2027.

Cuestionada sobre el riesgo de que en los próximos comicios se repita un escenario como el ocurrido en Sinaloa con el gobernador Rubén Rocha Moya, Bayardo afirmó que el partido y el Gobierno federal ya han comenzado a tomar medidas para evitar que organizaciones criminales puedan interferir en los procesos electorales.

“Ya lo hicieron en nuestro movimiento, en nuestro partido. Ya lo hizo la propia presidenta de la República”, señaló la morenista.

📌📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Rosa María Bayardo Cabrera, Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Colima.



🔗 https://t.co/Ajvnne5eAi pic.twitter.com/IF0rzUdjpD — Morena (@PartidoMorenaMx) August 25, 2026

Bayardo se refirió a la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y procesos electorales, cuyo objetivo, dijo, es fortalecer los mecanismos de información para identificar posibles riesgos relacionados con los candidatos.

“Presentaron una reforma importante y se está en construcción, de que los candidatos puedan tener acceso a información relevante que nos dé conocimiento sobre cualquier índole que pueda afectarlos”, explicó.

La morenista sostuvo que contar con información oportuna permitirá que quienes participen en los procesos electorales conozcan posibles riesgos y puedan tomar decisiones antes de asumir una candidatura.

El tema de la posible infiltración del crimen organizado en los procesos electorales se ha colocado nuevamente en el centro del debate político luego de la crisis que envolvió al gobierno de Sinaloa y las acusaciones formuladas contra Rocha Moya, quien dejó el cargo tras solicitar licencia.

Bayardo sostuvo que la experiencia debe servir para fortalecer los controles internos y evitar que los candidatos de Morena lleguen a las elecciones sin información suficiente sobre posibles riesgos.

#POLITICA



“Ya lo hicieron en nuestro partido”, blindarlo del

crimen organizado



Responde @BayardoRosi, designada por @PartidoMorenaMx como su Defensora de la 4T Colima y virtual candidata a la gubernatura en 2027 a la pregunta de si lo teme que se repita en 2027 el #RochaMoya pic.twitter.com/o0RsbwujZA — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) August 25, 2026

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MSL